A Polícia Nacional no Cunene deteve, este fim-de-semana, no município de Ombandja, um cidadão nacional, acusado de homicídio de uma criança de dois anos, com recurso a arma branca (catana).

Segundo o porta-voz do Comando Provincial do Cunene, superintendente Nicolau Tuvecalela, citado pela ANGOP, o crime ocorreu quando o acusado circulava pelo bairro onde a criança vivia, entrou na residência dos seus pais onde se deparou com menina deitada no quintal e desferiu-lhe vários golpes com catana, causando-lhe morte imediata.

O porta-voz do Comando Provincial do Cunene explicou ainda que ainda não se sabe o motivo pelo qual foi cometido este crime hediondo, mas que tudo indica é que o acusado é um presumível demente.

O culpado já se encontra detido sob acusação de crime de homicídio qualificado.

Ainda este mês, também na província do Cunene, município do Ombandja, um cidadão nacional de 35 anos foi acusado de homicídio de uma mulher, com recurso a catana.

A mulher foi socorrida por uma unidade hospitalar da vizinha Namíbia, onde acabou por falecer.