Pessoas com deficiência vivem o «drama» da estigmatização na «luta» pelo emprego. Director do MASFAMU afirma existir projecto para o cumprimento. Jurista defende fiscalização e trabalho de conscientização das empresas para mudar o quadro.

O Decreto Presidencial n.º 12/16, de 15 de Janeiro, sobre o "Regulamento de Reserva de Vagas e Procedimentos para Contratação de Pessoas com Deficiência", atesta, no seu artigo n.º 6, que em todos os processos de recrutamento, selecção e admissão de pessoal, as instituições públicas e privadas, com mínimo de 10 trabalhadores, devem manter uma reserva de vagas de postos de trabalhos destinados às pessoas com deficiência com um grau de incapacidade igual ou superior a 60%.

O documento estabelece, também, no artigo n.º 7, que a percentagem de vaga no sector público deve ser de 4%, enquanto, nas empresas privadas, a reserva de lugares deve andar na ordem dos 2%. Entretanto, a realidade nacional não combina com o objectivo tipificado pelo legislador.

Albino Tchiliva, mais conhecido por Pé-Direito, alcunha atribuída em consequência da amputação do seu pé esquerdo depois de um acidente de viação na adolescência, é apenas mais um exemplo de quem sentiu e vive na pele a discriminação quando vai à procura de emprego.

Aquele jovem de 36 anos, que por infelicidade circula sob apoio de uma canadiana no braço esquerdo, narra, na primeira pessoa, as dificuldades que tem tido para encontrar trabalho, evocando, entre várias histórias, dois episódios dramáticos que até hoje mexem com o seu estado emocional, pois, quando, por duas ocasiões, foi chamado para a entrevista de emprego presencial, se esbarrou com a discriminação e estigmatização por parte dos empregadores.

"Fui chamado para duas entrevistas de emprego, nas quais o meu curriculum vitae foi seleccionado e tive boas referências, porém nada mais me foi dito depois das entrevistas presenciais", lamentou Pé-Direito, morador do bairro Km-30, em Viana.

