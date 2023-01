Em nota enviada às redacções, o SIC diz que desencadeou "de imediato", o competente processo de investigação para "apuramento da veracidade das informações e tomar as medidas que se impõem".

No documento, o SIC reafirma que "está fortemente empenhado no combate ao tráfico de droga em toda extensão do território nacional, sobretudo, nas zonas fronteiriças, onde em plena coordenação com outros órgãos de defesa e Segurança, tem produzido resultados operativos satisfatórios, que culminaram com a apreensão de avultadas quantidades de drogas, principalmente do tipo cocaína, no Porto e Aeroporto Internacional de Luanda, com proveniência do exterior do país, que tendem a utilizar Angola como ponto de trânsito".

O SIC acrescenta que as investigações têm resultado na detenção de vários Intermediários (mulas), dos seus mandantes e demais implicados na cadeia de tráfico.

"De realçar que, pela sua especificidade e complexidade, o SIC, ao dar combate cerrado ao tráfico de drogas no país, tem tocado vários extractos e sensibilidades do tecido social, que a todo custo tentam resistir às acções de enfrentamento, criando falsas e caluniosas informações, no sentido de fazer prevalecer o seu império criminoso", lê-se na nota.

O Serviço de Investigação Criminal diz estar aberto à colaboração de todos na denúncia ou prestação de informações sobre o tráfico de drogas, assim como de outros tipos de crimes.