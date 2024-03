Após ter colocado um fim à venda desordenada na zona do Mercado do São Paulo, em Maio de 2022, o Governo Provincial de Luanda (GPL) finalmente colocou ordem na desorganização a que se assistia na zona do Calemba 2, na Avenida Sérgio Luther Rescova, onde a venda desordenada impedia a circulação de viaturas e tirava a paz aos moradores.

Há duas semanas que aquela zona está transitável, em toda a sua extensão, e as vendedeiras foram todas transferidas para outros mercados no distrito urbano da Cidade Universitária, apurou o Novo Jornal.

Antes do fim da venda desordenada, passar pelo Calemba 2, a qualquer hora do dia, era um "bicho-de-sete-cabeças" para os automobilistas, motociclistas e até mesmo para os transeuntes.

Os automobilistas e moradores da zona mostram-se satisfeitos com a medida do GPL de pôr fim à venda desordenada neste ponto de Luanda.

David Bernardo, Dádiva António e Márcio Fernandes, três automobilistas com quem o Novo Jornal conversou, disseram que ficavam horas no engarrafamento e a situação era stressante.

Já os moradores da zona, realçam que a medida já vem tarde, mas dizem que mais vale tarde do que nunca e encorajam o GPL a não recuar desta vez.

"A determinação das pessoas em acabar com essa desorganização é antiga, mas por falta de vontade política, as autoridades permitiam. Agora esperamos que seja definitivo", contou a cidadã Antónia Zamba, que assegura estar satisfeita com o fim da venda desordenada.

Alguns comerciantes insistem em ficar nas imediações para conseguirem vender os seus produtos, numa clara demonstração de resistência, mas a Polícia Nacional, na sua máxima força, assim como os fiscais dos municípios de Talatona, Kilamba Kiaxi e Viana, os três municípios da província de Luanda que ligam esta zona, estão a impedir tais práticas.

Segundo o GPL, os comerciantes que vendiam ao longo da Avenida Sérgio Luther Rescova, a famosa estrada do Calemba 2, foram todos transferidos para os mercados do 11 de Novembro, no Talatona, para a praça Comela e para o mercado do Embondeiro, em Viana, bem como para os mercados da "Sinhá Moça" e a praça das Chapas Vermelhas, no Kilamba Kiaxi.

O Novo Jornal constatou, no local, que a zona agora está acessível à circulação rodoviária naquela zona de Luanda, e a qualquer hora do dia.

Conforme o GPL, o Programa de Reordenamento do comércio começou no dia 4 de Fevereiro de 2023, na Avenida Fidel Castro, que abrange os territórios do Talatona, Belas e Viana, e, em Maio do mesmo ano, chegou às ruas Cónego Manuel das Neves e Ngola Kiluanje, nos municípios de Luanda e Cazenga.

Segundo o Governo Provincial de Luanda, actualmente o programa está a ser implementado na Avenida Luther Rescova.

Vale recordar que o GPL proibiu, em Fevereiro de 2023, em reunião ordinária, a venda ambulante e desordenada em toda a extensão da Avenida Sérgio Luther Rescova, mas tal proibição nunca foi acatada. Agora parece finalmente ser respeitada.