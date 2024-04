São, no total, 109 famílias que aguardam, em casa de familiares, por realojamento, após terem sido forçadas a deixar os seus apartamentos nos três prédios que já deram sinais claros de desabamento. Um dos edifícios, em Luanda, chegou mesmo a colapsar.

Do número, cinquenta viviam no Prédio n.º 236 - São José, nos Combatentes. Foram desalojadas, recentemente, devido à degradação progressiva de cinco pilares. As cifras incluem 41 que viviam no Lote 1 do Prenda e 18 no Prédio 76-78, que colapsou na Avenida Comandante Valódia, no Kinaxixi, em Luanda.

O drama destas famílias, hoje forçadas a viver em casa de familiares e amigos, é narrado por quem teve de deixar a sua "mansão" no centro da cidade para se refugiar na periferia.

