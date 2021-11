Tem o rosto precocemente envelhecido, não pelo peso da idade, mas pelas agruras da vida que carrega às costas.

Aos 21 anos, Domingas Delfina Calunga, corpo franzino, tem cinco filhos, tendo gerado o primeiro aos 11. "Foi uma gravidez de alto risco, fui operada", recorda, com alguma tristeza estampada nos olhos, como se estivesse a tocar numa ferida mal sarada.

Conta que viveu com o pai das crianças em Cafunfo, " durante vários anos", mas que esse a abandonou em casa, com os filhos, trocando-a por outra mulher, com quem foi viver para outra localidade "muito distante". Abandonada, não teve outra saída, senão regressar ao Quissueia, bairro onde nasceu. Hoje vive com a sua mãe, que a ajuda no sustento das crianças. " Não sei o que seria de mim e dos meus filhos se não fosse a minha mãe", reconhece.

Evita falar do pai dos seus rebentos, a quem acusa de não prestar ajuda no sustento das crianças. Diz que já recorreu a todos o meios ao seu alcance, mas sem sucesso, como que rendida à evidência dos factos. Ou, por outra, conformada com a sua triste sorte de uma mãe solteira que faz o duplo papel mãe e pai.

A camponesa Domingas Calunga lamenta o facto de não ter os filhos a estudar por falta de escola no Quissueia e queixa-se da ausência de um posto de enfermagem no bairro, o que a obriga a recorrer, em caso de doença, ao Hospital Municipal do Cuango, que dista a quatro quilómetros do local.

"O transporte de motorizada até ao município-sede custa 600 kwanzas, devido ao litro de gasolina que está a 1000 Kz. Muitas das vezes, vamos a pé por falta de dinheiro", afirma.

Mas nem tudo na vida de Domingas Calunga são tristezas. Ela reconhece, com alguma satisfação, que o programa Kwenda, de auxílio aos mais carenciados, a tem ajudado a resolver alguns dos seus inúmeros problemas. "Recebo de três em três meses 25 mil Kz. Não é muito, mas dá para resolver alguns problemas", explicou.

Questionada sobre se o administrador municipal tem visitado o bairro, a moradora diz que ele nunca lá apareceu, mas " manda lá os seus colaboradores".

