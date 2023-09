O cantor Papy, membro do grupo de afrohouse Nandako, foi detido pelo Serviço de Instigação Criminal (SIC) acusado de invadir nove contas de mulheres no Facebook e por extorquir mais de 300 mil kz às vítimas, quando as chantageava sob ameaça de divulgar as suas fotos e vídeos íntimos.

O homem, de 24 anos, foi apresentado nesta quarta-feira na sede do SIC em Cacuaco e vai responder pelos crimes de acesso ilegítimo a sistemas de informação, sabotagem informática e falsa identidade, de acordo com as autoridades.

Papy usou as fotografias e os vídeos íntimos das mulheres com idades compreendidas entre os 22 e os 28 anos para subtrair delas valores monetários e recargas telefónicas. Quem não cedesse ao seu pedido, este dizia que divulgava os conteúdos nas redes sociais.

E em sua posse foram encontrados vários códigos de levantamento sem cartão, rondando em mais de 300 mil kwanzas, todos estes valores foram subtraídos das vítimas.

Questionado pelo SIC, o homem confessou o crime e disse que "se fazia passar por mulher (donas das contas do Facebook) e pedia imagens e vídeos íntimos, para além do dinheiro e das recargas".

Uma das vítimas, de 28 anos, contou que este ficou com a sua conta durante três meses e foi pela mesma via que trocaram os contactos para um encontro, mas esta fez antes uma participação ao SIC que, após ter recebido os dados do caso, desenvolveu um processo de investigação que culminou com a localização e detenção do homem.

O gabinete de comunicação institucional e imprensa da direcção geral do SIC, garante que o cantor já foi encaminhado para o juiz de garantia.