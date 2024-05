O caso mais recente ocorreu esta semana no bairro Patrice Lumumba, município da Cela, Kwanza-Sul, onde dois camponeses foram detidos pela polícia local numa altura em que interpelavam um moto-taxista, que acabou por ser alvejado com um disparo à queima-roupa, no braço direito, na via pública.

A movimentação dos homens no local chamou a atenção dos agentes da polícia que estavam perto do local do crime e acabaram por detê-los. A vítima foi socorrida para o hospital municipal.

Sobre a arma de fogo do tipo pistola que eles usavam para as suas acções criminosas, um dos acusados confessou às autoridades que "o material pertence a um efectivo de empresa privada de segurança naquela localidade (parente) e foi retirada sem o seu consentimento".

Outro caso de detenção sucedeu em Luanda, onde nove camponeses provenientes da província de Benguela se instalaram-se, para roubar motorizadas, sendo que algumas eram transportadas para Benguela, onde eram comercializadas. Outras foram vendidas em Luanda.

"Os marginais, munidos de armas de fogo dos tipos AKM e pistola, deslocando-se em motorizadas, perseguiam as vítimas que circulavam na via pública com motorizadas novas, até a um local isolado, surpreendiam os lesados e sob fortes ameaças de morte, subtraiam as suas motorizadas" explica a polícia.

Todos estes indivíduos, que exerciam a actividade agrícola e pastorícia nas províncias do Kwanza-Sul e de Benguela, já foram encaminhados para o juiz de garantia.