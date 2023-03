O director do gabinete de comunicação institucional e imprensa da direcção geral do SIC, Manuel Halaiwa, disse que, "para além dos três funcionários do Banco Internacional de Crédito, também estão envolvidos neste esquema dois comparsas que tinham informações privilegiadas dos valores avultados que continha a conta bancária".

Manuel Halaiwa explicou que "não é a primeira vez que os funcionários praticam este acto, tendo o processo ilegal começado em Agosto de 2022, com um levantamento de 180 dólares norte-americanos".

Tudo isso ocorreu sem que o proprietário da conta bancária se apercebesse que os valores que estavam a ser retirados da sua conta, tendo ainda os detidos, no ano passado, levantado mais de 89 milhões de kwanzas, esclareceu o porta-voz geral do SIC.

Quando a direcção do banco se apercebeu das movimentações ilegais que os seus funcionários efectuavam da conta do cliente, fez uma participação ao Serviço de Investigação Criminal, que se deslocou até à agência bancária do município do Talatona, frustrando uma operação que estava prestes a ser processada, no valor de cerca de 220 milhões de kz.

A detenção dos cinco homens, com idades compreendidas entre os 39 e os 42 anos, ocorreu segunda-feira no município do Talatona. Os detidos serão encaminhados para o Ministério Público.

O SIC garante que "diligências vão continuar para se descobrir os reais motivos dos valores avultados existentes nesta conta bancária".