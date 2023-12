Na província da Huíla, a Polícia Nacional deteve seis homens por assaltarem o depósito da empresa onde trabalhavam como vigilantes. Escalaram o muro e arrombaram o telhado, e introduziram-se no interior do estabelecimento, encobrindo o rasto para parecer que tinham sido outras pessoas a praticar o assalto.

Com eles foi apreendida uma arma de fogo do tipo AKM, com carregador contendo três munições, usada em outros assaltos noutros armazéns, segundo a polícia.

Já no Kwanza-Norte, o Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve dois operativos por furtarem duas armas de fogo do tipo AKM, pertencentes à empresa de segurança responsável pela protecção do Hospital Geral do Kwanza-Norte.

A detenção dos indivíduos aconteceu após denúncia anónima feita ao SIC, que dava conta de um assalto que a área de segurança instalada nas obras do hospital havia sofrido.

Diligências foram feitas pelos operacionais do SIC e foi possível localizar e deter os presumíveis autores do assalto, tratando-se de dois ex-funcionários que haviam sido despedidos e queriam vingar-se da empresa roubando as armas de fogo.

Estes oitos operativos de segurança serão encaminhados para o juiz de garantia.