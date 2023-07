Direito de resposta: "Detida mulher que burlou mais de 20 pessoas com promessa de conseguir casas no Mayé Mayé - Esquema envolvia funcionárias do Fundo"

A Direção do Fundo de Fomento Habitacional, teve conhecimento da informação veiculado no Novo Jornal/ versão online, publicada no dia 27 de Julho do corrente ano, na pagina Sociedade sob o título "Detida mulher que burlou mais de 20 pessoas com promessa de conseguir casas no Mayé Mayé - Esquema envolvia funcionárias do Fundo Habitacional".