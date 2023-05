A discussão na especialidade da Proposta de Lei Geral do Trabalho no dia 10 de Maio, tendo sido já aprovados 71 artigos dos 326 que compõem o documento.Vários empregadores estão preocupados, alegando que, com a aprovação desta Lei, as pequenas empresas não vão sobreviver à exigência do pagamento de indemnizações, e ao pagamento de subsídio ou apoios pós-parto.

"As nossas pequenas e médias empresas não estão preparadas para assumir a mesma legislação que pode ser cometida a uma grande empresa. É absolutamente impossível. As empresas não são Estado para garantir a perenidade dos empregos", disse o economista José Severino, citado pela VOA, advertindo para a possibilidade do desaparecimento das empresas de pequeno porte ou a sua fuga para a informalidade.

A nova Lei Geral do Trabalho visa conciliar os interesses e direitos dos empregadores, trabalhadores e sociedade em geral, tendo o Governo admitido que a Lei em vigor é desfasada da realidade, sobretudo no que diz respeito aos contratos a termo determinado, direitos das mulheres e indemnizações para despedimentos por justa causa, sendo ainda novidade a inclusão de novos conceitos, como o tele-trabalho.

Com o novo diploma, o contrato de trabalho será, em regra, celebrado por tempo indeterminado, sendo admitida a contratação por tempo determinado em situações específicas e surgindo como contrato especial, a par de outros, agora inclusos como o contrato de comissão de serviço.

A Lei introduz a figura da mobilidade de trabalhadores no âmbito de um grupo de empresas e reconstitui a sistematização das matérias, designadamente pela inserção das disposições relativas aos grupos específicos de trabalhadores no capítulo do estabelecimento da relação jurídico-laboral e pela reestruturação do capítulo dedicado à extinção da relação jurídico-laboral.

O contrato de trabalho desportivo, o contrato de trabalho doméstico, o contrato de trabalho artístico, a organização e duração temporal do trabalho, especialmente quanto a férias e à atribuição de licença de paternidade, fazem parte do leque de matérias que passam a integrar a nova Lei.