Um projecto de protecção de mangais que continua a ecoar fora de portas e a conquistar estima internacional. Fernanda Renée, bióloga angolana conhecida pela entrega às causas de protecção de mangais em Angola, acaba de ser nomeada pelo Conselho do Prémio Earthshot Prize, que traz à testa o Principie William, para integrar os finalistas da edição de estreia do Young Champion of the Earth (Os Campeões da Terra).

Foi pelas «mãos» do braço ambiental da ONU, o PNUMA, que as causas ambientais defendidas pela patroa do projecto Octhiva chegaram aos «ouvidos» da equipa que tem por missão decidir sobre o «futuro» dos concorrentes da edição deste ano de uma distinção que surge sob os desígnios de "prémio ambiental de maior prestígio da história".

"Ficámos muito impressionados em saber do seu trabalho com o projecto Otchiva e muito orgulhosos por você ser uma finalista regional do UNEP Young Champion of the Earth", escrevem os organizadores do prémio na carta endereçada à bióloga angolana, a que o Novo Jornal teve acesso.

Trata-se de mais um reconhecimento internacional - depois da União Africana e da própria ONU - ao engajamento de Renée nas suas causas ambientais.

