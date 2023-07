O Serviço de Investigação Criminal (SIC-Zaire) deteve esta quinta-feira, 06, dois ex-altos funcionários do Governo Provincial Zaire (GPZ), acusados de desviar mais de 60 milhões de kwanzas dos cofres do Estado para suas empresas particulares, soube o Novo Jornal.

Trata-se do ex- secretário-geral do Governo, Jeremias Timóteo, e do antigo chefe do departamento do património da secretaria-geral do GPZ, Manuel Kiabanza da Silva.

Os dois altos responsáveis, que exerceram os cargos no tempo do então governador provincial José Joana André, são acusados dos crimes de peculato na forma continuada, participação económica em negócio, associação criminosa e branqueamento de capitais.

Segundo o SIC-Zaire, os acontecimentos ocorreram no período de 2016 a 2020, quando os acusados estavam em pleno exercício dos cargos.

Conforme o porta-voz do SIC no Zaire, José Bernardo, ambos alocavam valores de empresas particulares suas, e do cofre do Estado subtraíram cerca de 62,8 milhões de kwanzas com o pretexto de fornecimento de bens e serviços.

De referir que, em 2021, a Procuradoria-Geral da República decretou a prisão preventiva a dois funcionários do GPZ, em Mbanza Congo, por defraudarem mais de 70 milhões de Kwanzas aos cofres públicos.

Em Julho do ano passado, também no Zaire, o director do gabinete provincial da saúde, João Miguel Paulo, foi condenado pelo Tribunal de Comarca de Mbanza Kongo a dez anos de prisão por desvio de mais de 15 milhões de kwanzas.