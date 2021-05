Os homicidas confessos foram apanhados duas semanas após o crime e já foram entregues ao Estabelecimento Prisional de Viana, depois de serem presentes ao magistrado do Ministério Público (MP) junto do Serviço de Investigação Criminal SIC-Viana.

Os homens estavam desaparecidos desde o crime e foram localizados na terça-feira, 04, quando pretendiam vender a viatura do taxista assassinado, no valor de quatro milhões de Kwanzas.

Segundo o superintendente intendente de investigação Manuel Halaiwa, o crime ocorreu em Benguela, no bairro Lossinja, que faz fronteira com a província do Huambo.

De acordo com o porta-voz do SIC-geral, a vítima, José Jacinto Alexandre, de 34 anos, "foi atingida com quatro facadas, tendo perdido a vida no local, tendo sido depois arrastado para um matagal, onde foi encontrado em estado avançado de decomposição".

"A investigação do SIC-geral teve contacto com esta ocorrência após denúncia feita pela sobrinha da vítima, identificada por Ana Catumbo Fernandes, de 52 anos, oficial das Forças Armadas Angolanas (FAA), residente em Luanda, que participou o desaparecimento do seu tio, José Jacinto Alexandre, motorista, natural de Benguela e residente na cidade de Benguela", afirmou o porta-voz do SIC_Geral, sublinhando que os homicidas confessos foram localizados devido aos dispositivo de GPS instalado na viatura da vítima.

"Através do sistema GPS foi possível localizar a viatura estacionada no interior de uma quinta, sem designação, localizada no bairro Seis Triângulos, rua dois, Distrito Urbano da Estalagem, município de Viana", acrescentou.

Manuel Halaiwa referiu que o proprietário da referida quinta revelou que a viatura foi parar à sua propriedade por intermédio de dois homens "identificados por Paizinho, solteiro, de 30 anos, vendedor ambulante, residente no município do Bocoio em Benguela, comuna de Monte Belo, bairro da Vila Flor, e Maurício, solteiro, de 29 anos, motorista, natural do Huambo e residente na província de Benguela, bairro Lixeira, município do Lobito".

"Eles (os arguidos) foram apanhados em flagrante, a tentarem comercializar a viatura no valor de quatro milhões de Kwanzas, cuja materialização não foi realizada porque os referidos compradores só estavam disponíveis para efectuar o pagamento por transferência bancária... os arguidos, não conseguiram executar a acção ilícita porque não possuem contas bancárias", descreveu.