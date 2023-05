Os dois jovens da nacionalidade nigeriana acabaram nas mãos dos agentes do SIC assim que deixaram o suporte do leme do navio de carga ELIKON, com bandeira das Bahamas, proveniente da Nigéria.

O recurso a este método de deslocação para fora da Nigéria tem sido amiúde noticiado, sendo que o destino são sempre portos de países europeus, como, por exemplo, o Novo Jornal noticiou aqui, mas, desta feita, havendo a possibilidade de os dois jovens se terem equivocado na rota do navio, foi Luanda o porto de chegada.

De acordo com a direcção geral do Serviço de Investigação Criminal (SIC), os dois jovens de 20 e 26 anos, aproveitaram a oportunidade para entrar no território nacional, quando se aperceberam que o navio ELIKON se dirigiria para Angola assim que zarpasse do porto nigeriano em que estava atracado.

Os homens esconderam-se na região da madre do leme, acima da hélice do navio de carga e fizeram uma viagem de cinco dias, em alto mar, enfrentando o frio e as vagas, sem nenhum documento de identificação, alimentando-se apenas de biscoitos e água.

Questionado pelo SIC sobre a razão para o risco que correram, os dois indivíduos responderam que "pretendiam chegar ao continente europeu, usando as vias marítimas angolanas como ponto de partida, estando agora, provavelmente, "condenados" a regressar à Nigéria.

O capitão do navio garantiu ao SIC "que não sabe em que momento os visados subiram no navio e não fazia ideia que tinha mais alguém na embarcação além da sua tripulação".

Os nigerianos foram detidos e serão encaminhados para o Ministério Público.