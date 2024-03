Uma embarcação de pesca artesanal com dois pescadores a bordo, de 42 e 52 anos, esteve desaparecida desde o dia 7 de Março, na costa da província de Benguela, e foi resgatada esta segunda-feira, 18, no mar do Kwanza-Sul, mas apenas com um ocupante vivo, pois o outro acabou por falecer na embarcação, soube o Novo Jornal.

O barco foi visto pela última vez há uma semana, quando os dois pescadores se fizeram ao mar na comuna da Praia do Bebé, no município da Catumbela, e não retornaram, contaram os familiares.

Segundo a família, os dois pescadores deveriam regressar entre as 10 e as 15 horas do dia seguinte, isto é, no dia 8, o que não aconteceu, facto que os levou, dias depois, a comunicarem o sucedido à Capitania do Porto do Lobito.

Feitas as buscas nos mares de Benguela, não houve sinal da embarcação de pesca artesanal até ao domingo último.

A família ficou aflita por não ter qualquer informação sobre o paradeiro dos dois pescadores que se fizeram ao mar, alegando que o barco tinha combustível suficiente para aguentar pelo menos dois dias.

Entanto, a Polícia Marítima do Sumbe, durante o seu trabalho de patrulhamento, resgatou no alto mar a embarcação dos dois pescadores desaparecidos em Benguela há 11 dias. Na embarcação estavam os dois ocupantes, sendo um ocupante regatado com vida, e o outro já morto.

O ocupante sobrevivente disse que viu morrer o seu colega em alto mar, mas nada pôde fazer.

Segundo este sobrevivente, o barco teve uma avaria, foi arrastado pelas ondas e não mais souberam onde estavam.

Os bombeiros, no Kwanza-sul, apelam aos pescadores que se fazem ao mar para que levem consigo os meios exigidos às embarcações.