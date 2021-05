O acto de entrega das licenças foi presidido pelo director nacional da Direcção de Trânsito e Segurança Rodoviária, comissário Elias Dumbo, que afirmou que este licenciamento vem no seguimento do decreto presidencial que aprova o regulamento sobre a atribuição do número e chapa de matrícula a veículos automóveis.

"Acabámos de testemunhar o acto de licenciamento de entidades que irão fabricar e fornecer as chapas de matrícula. Para a implementação do regulamento, haverá também um concurso para o licenciamento de agentes aplicadores das chapas de matrícula em automóveis e seus reboques", disse.

O comissário, que discursava na sala de reuniões da Direcção Nacional de Trânsito e Segurança Rodoviária, sublinhou que a materialização desta empreitada tem como finalidade manter o formato de carácter alfanumérico dos veículos já matriculados, alterando tão somente a chapa de matrícula. Será também adicionada a data do primeiro registo, a bandeira da República e o selo de circulação.

"Ainda vai ser introduzido um indicativo do País, de acordo as convenções da SADC", afirmou, salientando que a implantação da nova chapa de matrícula "será da responsabilidade de privados, e sem qualquer encargo por parte do Estado".

"Cabendo à Polícia Nacional de Angola, através da Direcção de Trânsito e Segurança Rodoviária a sua fiscalização. A efectivação desta actividade irá promover vantagens e melhorias nos níveis de segurança dos veículos em circulação", apontou.

Na opinião do oficial superior da Polícia Nacional, esta medida vai garantir o controlo do parque automóvel e a intensificação dos mecanismos de monitorização dos veículos, principalmente em casos de roubos ou furtos e outras situações delituosas.

"As empresas vencedoras, mais do que uma utilidade com fins lucrativos, são consideradas parceiras, pois estarão a contribuir para minimizar um problema que enferma a sociedade angolana, a segurança dos automobilistas e dos seus veículos, e a aferição do parque do automóvel existente no País", concluiu.