Edmundo Sapalalo* é um engenheiro civil que esteve envolvido num trabalho de vistoria que concluiu, na quinta-feira, 23, dois dias antes do Edifício "76-78" ceder, que esse apresentava sinais de iminente desabamento. O coordenador da Frente Sul do projecto de engenharia civil "Vias do Bem" alerta para a falta de manutenção que coloca em risco muitos edifícios em Luanda, inclusivamente nas centralidades construídas pelo Estado. Propõe, por isso, a criação de uma Comissão de Gestão de Infra-Estruturas Privadas e Públicas, que trabalhe na definição de regras de manutenção e conservação de edifícios no País.

A Vias do Bem teve uma intervenção preventiva nesta questão do desabamento, inclusivamente foi chamada para uma fiscalização às estruturas.

Na verdade, não diria que foi uma fiscalização, mas um processo de consultoria. Trabalhámos com a Administração Municipal de Luanda, fomos ao local e fizemos rapidamente um trabalho de consultoria, de levantamento técnico a todos os edifícios, isso na quinta-feira, dia 23. Fomos ao local, ao edifício que desabou, e começámos a fazer uma inspecção. Segundo a inspecção realizada, vimos que o edifício apresentava sinais de ruir, não tinha condições de habitabilidade, e, sendo assim, o primeiro conselho que nós deixámos era mesmo o de evacuá-lo, de selar o edifício.

E, nesta altura, o edifício estava ocupado por moradores?

Quando chegámos, encontrámos algumas pessoas no rés-do-chão, que tinham alguns empreendimentos lá, conversámos com elas, com o proprietário do edifício, que é o Fundinvest. Tivemos o privilégio de entrar no edifício todo, fazer uma vistoria e encontrámos fissuras enormes.

Em que parte da estrutura do prédio é que mais viram "fissuras enormes"?

No rés-do-chão, encontrámos fissuras enormes, encontrámos infiltrações de água, porque o prédio vizinho apresentava uma ruptura que cedeu até ao prédio que desabou. As fissuras estavam nas zonas das lajes, nas paredes, e isso provoca, de que maneira, a fadiga das armaduras do edifício. E prontos! Feita esta vistoria toda, tem uma zona que apresentava uma laje praticamente que mexia, não podia suportar cinco pessoas. Quando lá chegámos, vimos e pedimos imediatamente, naquela quinta-feira, a retirada dos moradores, se lá estivessem.

Pelo que notaram, o que é que terá determinado o desabamento?

Primeiramente, houve um problema nas redes técnicas do outro edifício, o que transmitiu para o edifício que desabou. Houve infiltrações, e essas águas foram penetrando, atacando uma coluna dos pilares de sustentação do edifício que desabou, causando, assim, uma infra-escavação, que foi amolecendo as sapatas dos pilares de sustentação.

