O SINPROF concedeu um prazo ao Executivo que prometeu resolver de forma pontual e urgente as reivindicações dos professores.

Em causa estava a não resposta satisfatória ao caderno reivindicativo apresentado há dois anos.

"Convindo em resolver as questões pendentes do caderno reivindicativo, as partes acordaram em assinar um memorando de entendimento", disse ao Novo Jornal o presidente do SINPROF, Guilherme Silva.

Do acordo assinado este sábado, sete dias depois do anúncio formal da greve, o Ministério da Educação promete em promover os 181. 624 professores abrangidos pela reivindicação e promover os professores de acordo com o tempo de serviço.

No entanto, de acordo com o memorando, os primeiros cumprimentos do acordo iniciam-se no próximo mês e até ao ano de 2023.