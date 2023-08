Nos anais da história da «secreta» angolana, não se tem memória de um livro tão contundente e ousado como este que o sociólogo Miguel Ângelo se propõe lançar, dentro de dias, no mercado literário, no qual aborda com coragem e frontalidade a realidade política e social do País. Com o título "Estado de Violência - Violência de Estado", a obra comporta 315 páginas. Nela, o autor, que é doutorando em Direito e Segurança pela Universidade Nova de Lisboa, alerta a governação para os actuais problemas que afligem o País. No livro prefaciado pelo jurista, académico e político Marcolino Moco, Miguel Ângelo faz um percurso desde os primórdios da independência até aos nossos dias. Diz, com a frontalidade que lhe é característica, que a violência a que se refere resulta da "péssima maneira de governação e na insensibilidade da classe política governante para com os problemas que afectam a maioria das pessoas".

Quais são as razões que o levaram a escrever este livro, que marca a sua estreia no panorama literário?

O livro é um contributo que sempre me propus dar ao País, com o intuito de despertar a consciência das futuras gerações. É um livro de reflexão sobre os fenómenos da nossa realidade. É um livro de cariz académico e investigativo, mais para o domínio da Sociologia.

Por que escolheu o título «Estado de Violência - Violência de Estado» e o subtítulo «Uma Reflexão Sociológica sobre a Realidade Política, Económica e Social de Angola»?

O título é o reflexo da realidade do Estado em que vivemos desde o início da nossa independência. A minha área de formação e a percepção que tenho dos códigos de violência que se exercem por via da governação e os riscos subjacentes para a segurança do Estado levaram-me a esta reflexão. Ora, este é, também, um alerta, que penso que deve ser feito para quem governa, para que não venhamos a experimentar uma situação de instabilidade mais grave do que esta que estamos a viver. É, também, um contributo no sentido de apelar à humanização da classe política governante.

Como é que podemos compreender esta sua versatilidade na abordagem dos problemas do País? Quais são as suas áreas de formação?

A minha formação académica superior começou com uma licenciatura em Ensino da Sociologia pelo ISCED/Luanda, da Universidade Agostinho Neto. Mas devo dizer que o exercício de pensar não deve ser visto, meramente, na perspectiva académica. Deve ser um puro exercício intelectual e é o que eu faço. Eu prefiro, às vezes, dispensar o academismo, porque, sobretudo aqui na nossa realidade, soa um tanto quanto à vaidade intelectual, à supremacia de uns sobre os outros e, até mesmo, à arrogância e pedantismo. E isso, também, não tem ajudado. Venho dizendo, há muito tempo, que uma das coisas que temos de pior na nossa sociedade angolana é uma certa classe intelectual também muito bem identificada. Portanto, eu tenho várias formações no âmbito da minha actividade profissional e académica, faltando agora defender a tese de doutoramento em Direito e Segurança pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa.

Não é habitual, em Angola, escreverem-se obras de elevado pendor crítico ao sistema de governação. Algum desencanto ou desabafo da sua parte?

Nesta sua pergunta há uma coisa que me intriga. O que é que considera "pendor crítico"? É algo que possa ser considerado negativo? Não me parece. O que nós devemos ter em conta, e a sociedade deve ter em conta, é que devemos ser construtivamente críticos. A vida do País é a vida de todos nós. O carácter e a natureza desta obra são eminentemente pedagógicos. Uma espécie de alerta, também, para que quem governa abandone definitivamente todas as formas subtis de violência subliminar que têm estado a impedir o desenvolvimento do País em todas as suas dimensões. Se este for o "pendor crítico" a que se refere, acredito ser positivo. O desencanto, naturalmente, surge, porque o contributo que sempre demos, desde muito tenra idade, foi no sentido de vermos o País progredir. É triste e deveras frustrante, quando sentimos que, depois de muito esforço, temos gente, sobretudo, nos lugares cimeiros da governação, que não se sente comprometida com as causas da Nação. Não é, propriamente, um desabafo, mas é, acima de tudo, uma reflexão, que a todos se impõe, sobre a realidade do País. É isso que o subtítulo sugere. É a reflexão que eu dedico sobre e em torno de certos fenómenos que nos apoquentam todos os dias. Por isso, defendo que devíamos todos fazer esse exercício de pensar o País e ver se é isso que queremos para Angola. Tanto é assim que uma das pessoas com quem partilhei o livro muito antes de ir para a edição é o Dr. Mário Pinto de Andrade, com quem tenho uma excelente relação de amizade e, como vê, é membro do Secretariado do Bureau Político do MPLA para a Reforma do Estado, Administração Pública e Autarquias. Ou será que estamos à espera de um dia termos de novo de correr o risco de voltarmos a resvalar para um conflito armado? Não creio que seja.

Não receia que venha a ter consequências pela sua "ousadia"?

Por quê consequências? Não se trata de uma ousadia. É um exercício normal de reflexão.

No começo do seu livro cita uma expressão do filósofo e escritor irlandês Edmund Burke, que diz: "Para que o mal triunfe, basta que os bons fiquem de braços cruzados". Significa que quebrou o "muro de silêncio" para não ser cúmplice do mal?

(Risos) ... Não existe, para mim, "muro de silêncio". (Risos) ... Esta frase de Edmund Burke não serve propriamente para mim. Serve para todos aqueles que se calam diante das injustiças que vemos acontecer todos os dias. Entendi que este é o apelo que deve ser feito para que todos deixemos de nos acovardar diante das injustiças. Eu posso dizer, e quem me conhece sabe, que nunca fui "cúmplice do mal". Não tenho nenhum remorso, graças a Deus. Fui educado e treinado para fazer o bem e lutar contra todas as formas de injustiça. É o que tenho feito.

O jurista e escritor Marcolino Moco, que prefaciou o seu livro, diz que o Sr. não é um «bófia qualquer» por ter conseguido cultivar-se. Sente-se orgulhoso por isso?

(Risos) ... Bom, não que eu me sinta orgulhoso como tal. Acredito que o Dr. Marcolino Moco, o nosso mais velho, terá exagerado nesta sua consideração, que foi baseada no que lhe foi dado a ler, ou seja, no conteúdo do livro. Eu só tenho de lhe agradecer. Mas, sentir-me-ia muito mais orgulhoso se este modesto contributo que me proponho dar para o País se reflectisse numa verdadeira tomada de consciência social e política de todos os cidadãos e que isso fosse o ponto de partida para se acabar, definitivamente, com este Estado de Violência e se alcançar o bem-estar para a maioria das populações. É claro que a formação académica e intelectual exige bastante esforço e dedicação e, para o efeito, conta muito, também, alguma coragem pessoal, bem como os apoios necessários.

Fala no seu livro que os três Movimentos de Libertação Nacional que conduziram a luta armada contra a colonização portuguesa não foram capazes de concretizar os sonhos de muitos angolanos depois da independência nacional. Sente que há uma frustração generalizada?

Bom, acredito que qualquer um de nós tem uma percepção do País real. Assim como creio também que não haja quem acredite ou pense diferente. A frustração é generalizada, sim. Ou, pelo menos, para aqueles que são sensíveis ao sofrimento humano.

Angola será um caso comum em África em que os povos colonizados viviam mal com o colonialismo e hoje vivem pior com as independências?

Sem dúvida! É isto o que eu chamo Estado de Violência e Violência de Estado. A violência a que me refiro, como teve a oportunidade de ler, reside, precisamente, nesta péssima maneira de governação e na insensibilidade da classe política governante para com os problemas que afectam a maioria das pessoas.

Diz que a independência foi proclamada num clima de violência política. Naquele contexto turbulento havia alguma forma de se evitar a guerra civil?

Sim, com certeza. O "contexto turbulento", como refere, foi uma criação política. Foi uma situação que vinha já de desentendimentos passados, mas nada que possamos considerar que, se houvesse uma certa elevação espiritual, moral e ética dos dirigentes dos três movimentos, não pudesse ser ultrapassado. A verdade é que cada um preferiu enveredar pelo caminho da violência, confiante numa vitória sobre os adversários. Em parte, tais decisões deveram-se, também, às anteriores alianças externas e, estando ainda em jogo, na altura, os interesses dominantes do conflito da Guerra Fria. Mas competia, certamente, às lideranças angolanas da FNLA, do MPLA e da UNITA uma definição clara do rumo e dos objectivos que pretendiam para o País e chegarem a uma plataforma de entendimento.

O que pretende dizer com a afirmação «a independência não proclamou o Estado»?

Estava à espera dessa pergunta. Vamos começar a olhar para o Estado como uma construção política que congrega três elementos fundamentais: território, poder político e povo. Com a proclamação da independência, o primeiro elemento fracturante foi a divisão do povo. E esta divisão só aconteceu porque o poder político instituído pretendeu fazer com que o povo fosse representado por um único grupo, que era o grupo do MPLA. Ou seja, o MPLA não aceitou a diversidade, daí que todos passamos a ser "camaradas". Na escola, o professor era camarada; no hospital, o médico e o enfermeiro eram camaradas e, na rua ou na sociedade (até na relação com os vizinhos), todos éramos camaradas. Em termos sociológicos, a cidadania foi abolida. Logo, quem não fosse camarada tinha de ser rotulado e alvo de vindictas. Ora, o Estado não é isso. O Estado, como construção política, é um ente de bem e um ente cuja missão é garantir a protecção dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos de forma individual e colectiva e, ainda, a realização plena dos principais anseios da população, o que ainda não se conseguiu. Daí, também, a razão do que vem a ser o conceito de Partido-Estado, o que, em bom rigor, significa a existência de um grupo que, neste caso, é o MPLA, que se diz ser o Estado.

Qual é, para si, o significado da expressão "O MPLA é o povo e o povo é o MPLA"?

A expressão "o MPLA é o povo e o povo é o MPLA" tem muito que se lhe diga, em termos de fractura social, e colide com os mais nobres e supremos interesses do Estado. Porque o MPLA se apresenta como o Estado e se comporta de tal maneira. Por exemplo, durante o período de conflito armado dizia-se que a UNITA era um Estado dentro de outro Estado, com a sua capital política na Jamba. Partindo desta visão, queria-se, com isso, dizer que existiam dois grupos que reclamavam, para si, a existência do Estado (dentro do mesmo território e nada que fosse uma espécie de Vaticano, em Roma, Itália) e cada um com as próprias regras, para definir quem devia ser ou não um cidadão pertencente ao seu Estado. Por incrível que pareça, esta é a realidade que prevalece até aos dias de hoje. Por isso é que ser "militante" continua a valer muito mais do que ser cidadão. Assim como também, ao nível das instituições do próprio Estado, a militância é muito mais importante do que a competência. Ora, o Estado não deve ter, como base, a militância partidária como critério para conferir direitos de cidadania e, ainda, até certo ponto, ostracizar todos aqueles que não se predispõem a prestar vassalagem e se acamaradar nas hostes partidárias do MPLA.

Recordo-me de Lopo do Nascimento, no seu discurso de despedida da vida política activa, em 2014, na Assembleia Nacional, dizia: "criámos os Estados, fizemos os Governos, mas falta criarmos a Nação", referindo-se, talvez, à realidade africana, em geral. Mas esta afirmação parte de uma ideia extremamente redutora de Estado que nem mesmo cabe na simples construção política que acima apresentei, porque o Estado, como tal, é também uma construção sociológica e uma construção jurídica, como pode ser, ainda, uma construção filosófica, partindo da origem do conceito. Pois, e, se nos ativermos à originalidade do conceito, veremos que os regimes ditatoriais e autocráticos não constituem Estados, na medida em que não operam no interesse dos mais diversos grupos que integram a sociedade (como, por exemplo, grupos raciais e étnicos), mas sim, e simplesmente, no interesse da classe dominante, é isto que gera conflitos. Foi o que aconteceu, em Angola, com a proclamação da independência. Foi a partitura do Estado, para que coubesse apenas naquilo que o MPLA definia como os desígnios da revolução e que deu origem ao Estado de Violência que se mantém até aos dias de hoje.

Subscreve a tese de que a mestiçagem racial, étnica, cultural e até social deu alguma vantagem ao MPLA junto à antiga potência colonial em prejuízo da FNLA e UNITA?

Sim, com certeza. Isto muitas vezes não é muito bem compreendido por algumas pessoas. Mas eu penso que seja uma realidade indiscutível. E era normal que assim acontecesse, atendendo os interesses da antiga potência colonial e não só. A disputa, também, não era meramente interna. Temos de compreender isso.

Angola já era Nação antes da independência ou só passou a ser com a sua proclamação por Agostinho Neto?

Essa é uma questão que divide opiniões. Contudo, se nos ativermos ao rigor do conceito antropológico de Nação, o actual território da República de Angola não era uma Nação antes da independência. Do ponto de vista político, o que temos hoje da República de Angola são as fronteiras que resultaram da Conferência de Berlim de 1884/85 e mantidas com base no princípio do uti possidetis, adoptado pela conferência da OUA, de 1963, em Addis Abeba, Etiópia. Do ponto de vista sociológico, dentro do actual território angolano existiam antigos e diferentes reinados no passado muito bem consolidados como nações independentes, com organização política e administrativa. Eu sou daqueles que partilham da opinião de que somos uma Nação em construção, mas precisamos de um grande esforço político e intelectual para que este desiderato se concretize. O que, na minha opinião, se tem estado a adiar, infinitamente, por falta de vontade política e porque a estratégia de quem governa está muito mais voltada para a sua manutenção no poder.

O que se lhe oferece dizer sobre a geração da utopia que viu os sonhos traídos por aqueles que tomaram as rédeas do poder?

Quando fala da geração da utopia, pela forma como faz a pergunta, deixa-me um pouco confuso. Para mim, a chamada "geração da utopia" é a mesma que assumiu as rédeas do poder e frustrou os sonhos de uma Nação inteira e de sucessivas gerações. Os outros que não assumiram as rédeas do poder estiveram na origem do conflito que perdurou longos 27 anos.

Na sua obra dá um certo destaque aos períodos eleitorais. A que se deve isso? Do seu ponto de vista, as eleições não têm sido justas e transparentes?

Isso deve-se ao facto de o MPLA parecer, agora, compreender que as eleições são o meio que deve passar a utilizar para legitimar o seu poder. Ou seja, joga-se o poder pelo poder. Isto é, realizando eleições, fica salvaguardado o discurso da legitimidade democrática, quando, na realidade, não passa de manipulação. Quanto à transparência, nem é preciso dizer. Será que existe alguém em sã consciência que pode dizer que, em Angola, os processos eleitorais têm sido justos e transparentes? Não acredito. E se existir, é, pura e simplesmente, pelo que já escrevi: a existência deste Estado de Violência, que tem na força o único imperativo do poder. Agora, isso não quer, necessariamente, dizer que o MPLA só tem ganhado porque as eleições não são justas nem transparentes. Pelo contrário, isto também quer dizer que o MPLA tem sido muito prejudicado, porque a sua imagem vai ficando cada vez mais desgastada perante a opinião pública, em geral, como um falso ganhador. Um concorrente desleal. Aproveitando-se da condição de ser Governo. Por isso, neste contexto, o que está em jogo não é o pleito em si. O pleito é, apenas, o meio de ganhar tempo, entreter o povo, a sociedade, em geral, e o mundo, com o acontecimento das eleições. Tudo o que fazem denota falta de confiança, falta de inteligência e um certo aproveitamento com a corrupção eleitoral, o que faz com que a imagem política do partido seja algo de somenos importância, porque sabem, de antemão, que a vitória não é legítima. Por isso, desde o início da organização aos actos subsequentes, após a realização da votação popular, vai-se tornando cada vez mais evidente que é tudo um rol de acontecimentos que apenas visam, uma vez mais, a falsa legitimação do seu poder.

No seu livro, denuncia o que considera as estratégias que têm sido adoptadas ao longo dos tempos para a manutenção do poder. Acha que as eleições, aparentemente inquinadas, se enquadram nessa estratégia?

Não são só as eleições. As eleições fazem parte da estratégia, sobretudo, para aliviar a tensão, como já expliquei acima; gerar expectativas e ganhar fôlego, para que tudo volte a um aparentemente novo ponto de partida. Por exemplo, o discurso do combate à corrupção não deixou de ser, também, uma destas várias fórmulas de se enganar a sociedade. Mas, como vimos, a falta de uma visão séria e concreta fez com que não fosse possível alcançar os resultados que todos esperávamos. E o que me refiro no livro é que também todas estas estratégias, que não são estratégias, estão esgotadas. Já não se pode esperar deles resultados satisfatórios. É isso que justifica a violência de Estado, exercida com ferocidade.

Diz-se, à boca pequena, que este País foi organizado para a oposição não chegar ao poder por via eleitoral. Subscreve este pensamento?

Não subscrevo! Aliás, já vimos, em 2022, que não é bem assim. O que quer dizer que, nos próximos tempos, quem vai, efectivamente, ditar as regras do jogo é o povo. E já não está tão longe assim de acontecer. Se, em algum momento, fomos capazes de nos libertar do jugo colonial, é claro que, em algum momento, também seremos capazes de acabar com o actual Estado de Violência e a Violência de Estado.

Com instituições excessivamente partidarizadas, a oposição terá hipótese de alcançar o poder, do seu ponto de vista?

Sim. Eu defendo que a verdadeira oposição é o povo. O povo é o único detentor da soberania. Basta que o povo tome consciência do seu real poder e tenha a capacidade de se organizar para exigir das instituições o rigoroso cumprimento das leis. Mas, para que isso aconteça, é fundamental que o povo saiba que estratégia utilizar. Por exemplo, no meu livro, eu faço um apelo à paralisação do País, porque não se deve pensar que a força está apenas nas ruas. A maior força está nas ideias. Se as organizações da sociedade civil, em concertação com todas as forças sindicais, resolverem parar o País, por cinco dias apenas, para chamar o Governo a discutir as grandes questões de interesse da Nação, principalmente aquelas sobre as quais não podemos continuar a andar divididos, por conta da esperteza do Governo, seria um bom começo e um caminho para abrir e criar novos trilhos. Ainda que o Governo se recuse, como é habitual, a participar, isto não deve fazer com que as organizações não se sentem para discutir e, no final, apresentar aquilo que eu chamo de "pacto de estabilidade". Isto significa que os detentores do poder terão de estar conscientes das suas obrigações de cumprimento rigoroso dos códigos legais. As instituições devem ter um código de ética e de conduta dos seus funcionários, cuja violação tem de implicar sanções rigorosas e imediatas - apenas para dar um exemplo - porque os actos do Governo e as decisões de grande responsabilidade não devem continuar a ser tomadas à "vu-pá", como se diz, e todos encararmos tudo como se fosse normal e/ou andarmos só a cochichar pelos cantos. Este pode ser o ponto de partida para que o Governo comece a tomar consciência da real força do povo. Portanto, um fórum desta natureza e amplitude de âmbito nacional deve ser um acontecimento de vulto, necessário porque, a partir desta discussão alargada, longe das paixões, das querelas e das estratégias meramente partidárias, poderão sair as ideias fundamentais e mais consensuais para o que se pretende, por exemplo, alterar da Constituição da República de Angola, propor um novo modelo de organização da Comissão Nacional Eleitoral (CNE) e levar muito a sério a exigência que se deve impor aos operadores de justiça, na sua actuação, para além de outras matérias inerentes ao sistema de educação e saúde. Isto é, a consciência social e política dos cidadãos é o pressuposto fundamental para a despartidarização das instituições. As grandes questões de interesse nacional não devem ser deixadas à mercê da vontade política dos partidos e muito mais num contexto como o nosso, em que o Estado de Violência assume contornos de preocupação. A salvação do País está nas mãos do povo e deve ser por isso mesmo, também, que o povo tem de se libertar das rédeas dos partidos políticos e tomar iniciativas próprias de exercício de cidadania. A sociedade civil não deve continuar a ser um corpo inerte e laxante, ante os abusos do poder.

Diz, no seu livro, que o facto de existir eleições não significa que o regime seja democrático. Partilha da ideia de que o MPLA não precisa de contar os votos, mas de realizar apenas eleições?

As eleições não são o único pressuposto para definir a democracia. Aliás, nem são o pressuposto fundamental. A democracia mede-se pelo respeito que se pode verificar pelos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos, o respeito pelo princípio da legalidade e o princípio da justiça, como fundamentos da ordem social. Eu partilho da ideia de que o País precisa de se democratizar. Temos que acabar com a ideia de realizar eleições para se cumprir calendários eleitorais ou ciclos políticos viciados. Eu defino isso, como golpe político e constitucional, no capítulo VI do livro.

