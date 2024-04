A revolução do sector imobiliário não foi capaz de acabar com os edifícios velhos e novos abandonados no casco urbano, antes pelo contrário, há relativa degradação da imagem da capital, a par do risco de quem passa por perto.

Volvidos 22 anos do "calar das armas", há ainda inúmeros edifícios antigos, novos e inacabados abandonados, sobretudo no casco urbano. Essas infra-estruturas descaracterizam a paisagem e servem de dormitório (para os sem-tecto), balneários, refúgio para o uso de drogas, entre outras coisas, para além do perigo de ruírem.

Estão nestas condições, por exemplo, a torre inacabada do Largo da Maianga, na Avenida Revolução de Outubro, o edifício inacabado ao pé do Hotel Alvalade (na Avenida Comandante Gika) e o prédio da antiga Livraria Mestria (na Avenida Comandante Valódia), cujos moradores haviam sido desalojados devido às obras das torres no Largo do Kinaxixi.

As obras das torres do antigo Mercado do Kinaxixi, a cargo da empresa Grow Engenharia, continuam intermináveis, transformando o local em depósito de lixo, morada dos sem-tecto e para o uso de drogas e prática de prostituição.

