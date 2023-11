As mortes mais recentes ocorreram na madrugada desta sexta-feira, na Huíla, onde 11 pessoas morreram e seis outras ficaram gravemente feridas, no município de Caconda.

Entre os feridos encontram-se dois bebés que já foram encaminhados para o hospital municipal, segundo as autoridades, que garantem apoiar as famílias das vítimas para a realização dos funerais.

Na província do Huambo, o caso aconteceu terça-feira, 15: sete pessoas foram vítimas mortais após uma descarga atmosférica que atingiu diversas zonas da cidade, sobretudo no município do Bailundo, deixando 14 indivíduos feridos.

De acordo com os dados divulgados pela delegação do Ministério do Interior no Huambo, a descarga atmosférica no mercado atingiu 21 pessoas, sendo que sete perderam a vida no local e 14 outras que ficaram feridas foram socorridas para o hospital local.