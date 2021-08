O Novo Jornal sabe que o homicida involuntário foi presente em primeiro interrogatório judicial pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do Serviço de Investigação Criminal (SIC) Talatona, no início da manhã desta sexta-feira,13, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva.

A vítima, cujo nome não foi revelado, estava perto da porta de casa, por volta das 15:00 desta quinta-feira,12, quando funcionário de uma empresa de segurança, de 46 anos, no "seu primeiro dia de trabalho", pegou numa arma de fogo para manusear durante o render do posto, "efectuou quatro disparos, tendo um dos deles atingido mortalmente o empresário português na zona do abdómen", avançou ao Novo Jornal o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional (PN), superintendente Nestor Goubel.

"O homem começou a trabalhar naquele mesmo dia, pela primeira vez na empresa, e durante o render do posto de trabalho, foi-lhe entregue a arma, ao manuseá-la, aconteceu a tragédia que culminou na morte do cidadão português", descreveu.

O oficial não descartou a possibilidade de investigarem o caso, apesar de que as testemunhas revelarem que se tratou de um caso de homicídio involuntário.

O país conta com cerca de 30 mil armas AKM em posse das empresas de segurança (ler aqui). Em Junho de 2018, a Polícia Nacional avançava que as empresas de segurança privada iriam passar a usar armas de fogo de menor calibre, adequadas à actividade de protecção e segurança, ao invés das actuais Kalashnikov, no prazo de três meses (ler aqui).

De referir também que em Outubro de 2017 uma nova regulamentação autorizava que as empresas de seguranças usassem armas de fogo, como pistolas e espingardas semiautomáticas, mas os seguranças estariam obrigados a frequentar um curso específico (ler aqui).

Em 2016, o agora comandante nacional da PN, Paulo de Almeida, acusou as empresas de segurança privada de serem o suporte logístico da criminalidade violenta no País.

"Continuamos a ter preocupações com as empresas de segurança privada porque elas têm sido um dos suportes logísticos em termos materiais à criminalidade. Muitas das armas que hoje os marginais utilizam obtêm-nas das empresas de segurança privada", disse Paulo de Almeida (ler aqui).