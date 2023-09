As empresas de seguranças em Luanda são apontadas como uma das fontes dos meliantes para aquisição de armas de fogo do tipo AKM e pistolas, que são usadas em práticas criminosas, disse ao Novo Jornal o director do departamento de comunicação institucional e imprensa do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, Nestor Goubel.

Questionado sobre a facilidade que muitos delinquentes têm em adquirir armas, Nestor Goubel respondeu que "uma das fontes são os operativos de segurança, sendo que muitos destes estão envolvidos no mundo do crime".

Em outros casos, os filhos dos operativos que estão enveredaram pelo mundo da criminalidade, furtam os materiais de serviço dos pais para praticarem actos criminosos, segundo a PN.

Recentemente, durante a operação "Luanda-Sul Segura", foram apanhados seguranças que assaltaram a própria empresa, com recurso às armas de fogo.

E um jovem de 19 anos foi detido na segunda-feira por furtar a arma do pai (segurança) com a qual ameaçou matar as vizinhas, no município de Viana.

Mediante as atitudes que muitos operativos têm apresentado, a PN-Luanda reuniu com proprietários de várias empresas de segurança, no sentido de se definir o perfil para a contratação de um funcionário.

Depois da aprovação e divulgação do documento final, as empresas que não seguirem com as orientações receberão uma multa e em casos mais extremos, serão fechadas.

Só neste mês os oficiais da polícia em Luanda realizaram 49 operações que culminaram com a apreensão de mais de 60 armas de fogo AKM e pistola, e deteve mais de 900 delinquentes.