Há uma multiplicidade de situações e circunstâncias que se nos apresentam quando desafiados a eleger, como Redacção, o ponto de partida da abordagem do editorial que assinala as 700 edições do Novo Jornal.

Talvez seja mais contextual partirmos para o testemunho geracional que marcou este já significativo percurso de comprometimento com o Jornalismo, sem que, entretanto, estas mudanças na direcção e no corpo redactorial tivessem traído os ideais e princípios grafados no Estatuto Editorial deste título generalista, fundado há 13 anos.