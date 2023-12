Segundo o secretário-geral do Sindicato dos Técnicos de Enfermagem de Luanda, Afonso Kileba, em causa está a falta de cumprimento do caderno reivindicativo por parte do Governo.

"Muitas das vezes, podemos pensar que são os profissionais que estão a fazer a greve, mas não. Nós não estamos a fazer greve nenhuma. A greve quem faz é o próprio governo...não aceitar ou não cumprir com os compromissos ora assumidos em acta de negociações, logo nos chamam atenção [para] o despoletamento da greve", afirmou Afonso Kileba, citado pela Rádio França Internacional.

Segundo o secretário-geral do Sindicato dos Técnicos de Enfermagem de Luanda, depois da suspensão da paralisação, na sexta-feira, os profissionais de saúde voltam à greve na próxima semana se o governo não responder às suas reivindicações.