Enfermeiros: Sem consenso, exames para obtenção da carteira arrancam este ano

Ordem dos Enfermeiros de Angola esclarece que o exame nacional surge em virtude do crescimento de instituições «duvidosas» que leccionam cursos de Saúde no País, mas Sindicato dos Enfermeiros diz não ser prioridade, pois a classe se debate com vários outros problemas.