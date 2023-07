A subida abismal do preço do saco de arroz e da caixa de coxa de franco nos armazéns grossistas e retalhistas está a fazer com que muitas famílias repartam agora a compra destes produtos. Se antes um saco ou uma caixa de coxa podiam ser comprados por uma, ou no máximo duas pessoas, agora estão a ser adquiridas por três, e cresceu o número de famílias interessadas em "fazer sócia", uma expressão popular, angolana, que pressupõe um acordo entre duas ou mais pessoas, que juntam dinheiro para adquirir um determinado produto.

O número de famílias que recorre a este método cresceu nas últimas semanas, como constatou o Novo Jornal após efectuar uma ronda pelos principais armazéns grossistas da província de Luanda. A visita aos armazéns permitiu perceber que são poucas as famílias que estão adquirir sozinhas um saco de arroz de 25 kg, assim como caixas de peixe e de coxas de frango, como anteriormente acontecia.

Entre as muitas reclamações e procura estão os produtos alimentares como o "restos de frango", como as conhecidas carcaças de franco, rabinhos e peru, cuja importação está proibida no País.

Famílias ouvidas pelo Novo Jornal disseram que estes produtos facilitavam a dieta alimentar das pessoas de baixa renda, visto que muitos optavam por não comprar a caixa de coxa e outros frescos por este ajudar na cozinha.

Os preços dos produtos da cesta básica continuam a aumentar no mercado, apesar do kwanza "estabilizar" face ao dólar e ter "recuperado" um pouco face ao euro.

"Tudo subiu e já não se consegue comprar como antigamente um saco de arroz, uma caixa de coxa, uma caixa de peixe e de massa alimentar", lamentam vários cidadãos.

Segundo estes interlocutores, não se percebe como é que depois das eleições gerais as coisas têm vindo a aumentar sempre e criticam o Governo de ser o principal responsável pela subida dos produtos e do custo de vida das famílias.

"Como as coisas estão, não dá para se dar ao luxo de comprar tudo como antes. Por isso vou optar por fazer `sócia`", disse uma dona de casa que o Novo Jornal encontrou a fazer comprar nos armazéns da Angoalissar no Cazenga.

Nos armazéns do Golf II e das pedrinhas no congolenses, vários jovens que trabalham a ajudar os clientes a encontrar uma "sócia" disseram que desde a subida dos preços os clientes também se reinventaram na compra dos produtos.

"Agora está difícil encontrar um cliente que quer comprar tudo sozinho, muito difícil mesmo. Os produtos agora estão a ser adquiridos por três pessoas", descrevem os jovens.

Algumas senhoras com quem o Novo Jornal conversou disseram que face à subida dos produtos alimentares nos armazéns, não é possível com menos de 100 mil kwanzas não fazer "sócia" visto que tudo disparou no mercado.

Dizem ser a única forma para que os produtos aguentem nos congeladores até ao meio ou no final do mês.

Conforme estas mulheres, comprar um saco de arroz a 17 mil kz e uma caixa de coxa de frango pelo mesmo preço ou mais, deixa as famílias desprovidas de adquirem outros produtos alimentares da cesta básica.

"Enquanto os preços não baixarem, a "sócia" de três pessoas é a única saída para nós, os pobres, visto que não temos outra alternativa", alertam as donas de casa.

Cidadãos querem que Governo retire a proibição da entrada de "restos de frango" no País

Em Maio último, o Ministério da Indústria proibiu a entrada de "restos" de frango, como asas, carcaças, rabinhos e peru, considerando não estar autorizada a importação destes produtos.

Amaro Daniel, um dos cidadãos com que o Novo Jornal conversou nos armazéns das "pedrinhas", nos congolenses, disse não perceber como é que o Governo proíbe um produto alimentar que ajudada e estava ao alcance da classe camponesa e faz subir o preço de todos os outros produtos.

"Proibiram por quê? Alguma vez alguém se queixou de passar mal ou morrer por se alimentar daqueles produtos que ajudavam a classe pobre que somos todos nós? Não, então fizeram de propósito porque querem nos ver sofrer", lamenta.

Como Amaro Daniel estão outros cidadãos que também questionam porque é que o Governo proibiu a importação de um produto alimentar que ajudava as famílias.

Segundo alguns comerciantes grossistas, estes produtos continuam a ser procurados pela população que, infelizmente, não tem dinheiro para adquirir uma caixa de frango, coxa e peixe.

"Nos armazéns já não tem porque está proibido pelo Governo. Mas as pessoas estão agora a procurar mais do que antes, é porque as coisas subiram", afirmam.

O Novo Jornal constatou, após uma ronda, que os preços continuam em alta, estando o saco de arroz a ser comercializado entre os 15 e os 18 mil kwanzas, a caixa de massa alimentar 1x20, a 5.500.

Já a caixa de coxa de 10kg, por exemplo, custava entre 7.000 e 8.000 kz e está agora entre os 16 e os 18 mil Kz, a caixa de carapau, que custava 27.000kz, agora está a 42.500 kz.