Quinta-feira, 15 de Junho, é a data limite que o presidente do Sindicato Nacional de Professores (SINPROF), Guilherme Silva, deu ao executivo do Presidente João Lourenço para o recebimento dos salários dos filiados correspondentes ao mês de Maio. Se ordenados não forem recebidos até amanhã, "o SINPROF tomará uma posição extrema".

Guilherme Silva, que está em Malanje, disse, em declarações ao Novo Jornal, que "o Governo não diz nada, (...) o executivo não comunica, o Ministério das Finanças está fechado no silêncio", afirmando: "Isso revela que estamos diante de um executivo ditatorial".

Guilherme Silva aproveitou para lançar um apelo aos efectivos da Polícia Nacional e do Serviço de Inteligência e Segurança do Estado (SINSE): "Prestem um serviço a bem do Estado, não de intimidação de sindicalistas".

"O absentismo aumentou em muitas escolas do País", referiu o também professor, ao considerar "caricato" o actual momento vivido pela maioria dos funcionários públicos angolanos que se encontram sem salários.

"Os professores e as professoras não têm dinheiro para apanhar um táxi ou moto-táxi", justificou, acrescentando que " com o pouco que sobrou compraram alguma coisa para as suas casas", num momento em que os preços da cesta básica "subiram com o aumento do preço da gasolina, e alguns colegas têm dívidas com agiotas e tiveram de recorrer a adiantamentos bancários".

Guilherme Silva declarou que "enquanto os professores estão de mãos estendidas à espera dos salários do mês passado [Maio], os governantes demonstram uma vida nababesca".

"Os professores apertam os cintos, os governantes estão vivendo nas estrelas", afirmou.

"Nós somos professores, devemos ser respeitados, esperemos que o executivo do Presidente João Lourenço comunique, de facto, e trabalhe mais", lembrou, acrescentando que os salários pagos aos professores em Angola são de miséria.

"Na pátria de Agostinho Neto ainda há professores primários auxiliares que auferem salários de 89 mil kwanzas, os técnicos médios 117 mil, salários que não correspondem à realidade, em que um saco de arroz custa 15 mil, a caixa de frango ou outro perecível 20 mil ou 29 mil, lamentou Guilherme Silva.

"Está difícil, muito difícil, eu não sei o que nos espera daqui a alguns dias, enquanto eles estão, talvez, a viver e a conviver no Angosat 2, naabesca e nós (...) estamos aqui como pedintes. Isso é humilhante", desabafou.

Acomodação por resolver nas escolas

Questionado sobre a qualidade do processo de ensino-aprendizagem no País, o presidente do Sindicato Nacional de Professores declarou que as condições em muitas escolas são péssimas, com grande carência de manuais escolares para os alunos.

"Há salas com 70 ou 80 alunos, contrariamente à realidade de muitos países onde os governantes angolanos passam em serviço ou passeio", declarou.

"Recentemente, chegámos de Portugal onde há turmas do ensino primário com 15 alunos, máximo 20", exemplificou, enquanto no pPís ficam amontoados "tipo num óbito, ou num comba [cinzas de óbito]. Como vamos esperar qualidade de ensino? É isso que este executivo quer? Isso é humilhante".

"Na localidade da Taca, Gambos, província da Huíla, foram avistados professores que ficam dois dias sem tomar banho, devido à distância de mais de oito quilómetros entre as residências e os pontos de água, e sem dinheiro para pagar os motoqueiros", lamentou o presidente do SINPROF.

"Dormem como naquele tempo... quando guerrilheiros estavam no maquis. É humilhante, é inacreditável que o País esteja em paz há tantos anos e a justificação continua a ser de que estivemos em guerra", mencionou.

O sindicalista, que espera ser recebido em audiência nas próximas horas desta quarta-feira, 14, pelo governador da Província de Malanje, prevê encontros com o director do gabinete provincial da educação, Manuel Osório, com quem vai abordar alguns aspectos pendentes do caderno reivindicativo, sob os auspícios do Ministério da Educação, com filiados e com a direcção do sindicato na província.