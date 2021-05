Matadi Daniel, conhecido nefrologista angolano, é uma voz autorizada para abordar a saúde em Angola. Com mais de 30 anos de experiência em Medicina, o coronel reformado das FAA profere, em entrevista ao Novo Jornal, uma espécie de «Estado da Nação da Saúde», em que aponta, entre outros aspectos, para o risco de surgimento no País de surtos de cólera entre Maio e Junho próximo; questiona os indicadores que sustentam estar-se em presença da nova vaga da Covid-19 em Angola e sugere a inclusão das Forças Armadas Angolanas no reforço estratégico em resposta aos desafios da Saúde.

Vamos começar com uma questão muito genérica: como é que o senhor caracteriza o «Estado da Nação da Saúde» em Angola?

Bem. É, de facto, muito pertinente a pergunta que me coloca, e eu hierarquizaria a resposta em várias vertentes de análise, esperando não ser exaustivo: O papel dos estados na presente crise pandémica, a análise epidemiológica tendo como base a Covid-19, a avaliação sectorial dos cuidados primários de saúde, o papel dos hospitais clássicos na luta contra a Covid-19, o financiamento e a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde e a questão do ensino pré e pós-graduado em Angola.

São poucos os registos na história da humanidade, em que os estados foram a proteger a vida dos seus povos, como tem sido com a Covid-19.

A crise pandémica, provocada pelo vírus SARS-Cov-2, o causador da Covid-19, veio pôr em causa a tese de Francis Fukuyama sobre o fim da história, no que ao papel do Estado diz respeito, mesmo em países desenvolvidos, aliás, como reconheceu o actual Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, líder da maior potência liberal do mundo: "A pandemia veio pôr em evidência a função mais importante do Estado, a de proteger o povo". Sem a presença e a assunção plena das prerrogativas do Estado, o mundo não venceria a pandemia. Nunca como antes, mesmo em países mais desenvolvidos, o papel do Estado foi tão crucial, daí que as atitudes tomadas pelo Estado, que utiliza o dinheiro dos contribuintes, devam ser as mais consensuais possíveis, tanto do ponto de vista político e, essencialmente, do ponto de vista científico. É um imperativo de cidadania.

A Covid-19 acabou, igualmente, por ser um factor revelador sobre «quem é quem».

A pandemia veio, igualmente, pôr a nu as fragilidades dos vários sistemas nacionais de saúde mundiais, com particular incidência nos países menos desenvolvidos como o nosso, que não estavam preparados para fazer face a uma pandemia com essa magnitude. O nosso perfil epidemiológico é caracterizado pela prevalência de doenças negligenciáveis ou também designadas de "silenciosas", porque matam, tais como: a malária, a tuberculose, as doenças diarreicas agudas, a Sida, a má nutrição calórico-proteica em crianças, agora agravadas em adultos, com a presença da pobreza extrema das populações. Agravando-se a este quadro, vemos emergir as doenças crónicas não transmissíveis como a hipertensão arterial, diabetes mellitus, doença renal crónica como consequências dessas duas patologias, as neoplasias e os acidentes vasculares cerebrais, esses últimos na sequência de emergências hipertensivas e que têm incapacitado populações ainda muito jovens. Daí que a subvenção da medicação para a hipertensão arterial, da diabetes e de outras patologias crónicas deve ser um facto emergencial.

E a questão da Covid-19 no País, estamos ou não em presença da 2.ª vaga, e qual o impacto da presença das novas variantes: sul-africana e inglesa?

É discutível, se estamos ou não em presença de uma 2.ª vaga, ou se houve um aumento de testagem e, consequentemente, o aumento de casos. Não nos esqueçamos de que houve semanas em que não ultrapassávamos as mil testagens e é provável que se estejam a trabalhar com variáveis para países de baixa renda como o nosso, que eu sinceramente não domino, quero ser modesto. Entretanto, para que se considere a presença de uma 2.ª vaga, era necessário que a incidência cumulativa durante 14 dias de testagem de casos fosse de 120-240 casos por 100 mil habitantes. Nós temos uma taxa de incidência cumulativa de 83 casos/100 mil habitantes. Era necessário que o índice de Transmissibilidade (Rt,), que mede a capacidade de um doente contaminar uma ou mais pessoas, fosse igual ou superior a 1. Pelo que foi dito é que o nosso Rt é inferior a 0,6. Era, igualmente, necessário que o número de camas dos cuidados intensivos ocupado por Covid-19 fosse superior a 85%. Ora, temos 1,8% de taxa ocupacional, tendo como base a nossa disponibilidade e os investimentos efectuados. Um indicador mais secundário para aferir 2.ª vaga e o consequente agravamento das medidas de confinamento é o índice de positividade, que tem de ser inferior a 4% e que globalmente, no nosso caso, tem sido de 5,1%, e, nas últimas semanas, é de 8,3%, talvez seja esse o dado para aferir 2.ª vaga? Só esse dado não chega, e não é por acaso que ele é secundário, porque é directamente proporcional ao numero de testagens e, quanto maior for o numero de testagens, maior será o índice de positividade.

Em suma, face ao exposto, discorda que estejamos diante da 2.ª vaga?

Por mim, face aos dados em presença, ainda não estamos na 2.ª vaga da Covid-19.

