O consórcio europeu Lobito Atlantic Railway, composto pelas empresas Trafigura (Suíça), Vectorius ( Bélgica) e Mota Engil ( Portugal), assume, durante os próximos 30 anos, a gestão do Corredor do Lobito, numa operação em que os EUA entram em cena com um financiamento milionário e em que os chineses se decidiram a sair da cena tão logo perceberam que não iriam ter uma posição dominante e determinante. Estamos aqui perante uma situação alinhada ao posicionamento político e estratégico mundial, em que o Ocidente Alargado consegue gerir esse importante projecto, sem ter a presença chinesa por perto. O Corredor do Lobito tem agora novos vapores ocidentais sob carris ainda orientais.