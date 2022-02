O problema do abastecimento de água na província de Luanda terá melhorias a partir de Abril, garante a Empresa Pública de Água de Luanda (EPAL), que afirma que a execução das obras de ampliação nas estações de bombagem do Cassaque e do Candelabro está nos 96 por cento. Os municípios do Cazenga, Cacuaco, Viana, Belas e Kilamba Kiaxi terão os seus centros de distribuição mais abastecidos, assegurou o porta-voz da EPAL, Vladimir Bernardo.

A EPAL reconhece que, enquanto isso, a capital do País está com o fornecimento de água restringida em algumas zonas.

As obras vão beneficiar as zonas da Funda, Panguila, Cacuaco, Zona Industrial de Viana, Luanda-Sul, bairros Mulenvos de cima e de baixo, Centralidade do Sequele, Condomínio Vida Pacifica, vários bairros do Cazenga, Kilamba Kiaxi, Benfica, assim como a parte baixa da cidade de Luanda, que recebe água do Centro de Distribuição do Marçal.

O porta-voz da EPAL, Vladimir Bernardo, afiançou que as obras das estações do Cassaque e do Candelabro ficam prontas em finais de Março.

"A estação do Candelabro vai produzir mais 210 mil metros cúbicos de água por dia. A do Cassaque vai permitir enviar mais água bruta para as quatros estações de tratamento que temos no Kikuxi, concretamente a de Luanda-sul, Luanda sudeste, Kikuxi I e II", disse.

Segundo o porta-voz da EPAL, a Centralidade do Sequele, que em média recebe água durante cinco horas, vai passar a receber 16 horas. As estações de tratamento de águas do Benfica, Kilamba Kiaxi e do Camama e outras zonas, terão mais água no seu sistema de funcionamento.

"Actualmente, a EPAL ainda tem défice na produção de água e com o termo destes projectos Luanda terá um alento", afirmou.

Vladimir Bernardo informou que estes projectos não irão resolver na plenitude o problema de abastecimento de água em Luanda.

Segundo a EPAL, com o surgimento da Centralidade do Sequele, zonas da Funda, Panguila, Cacuaco, Zona Industrial de Viana, bairros Mulenvos, bem como o crescimento das zonas de influência dos Centros de Distribuição do Marçal e Cazenga, a produção de água da ETA Candelabro tornou-se insuficiente.

De recordar que as duas obras estão orçadas em mais de 220 milhões de dólares, e tiveram início em 2017.

Enquanto isso, vários bairros e municípios da província de Luanda estão sem água da rede pública há vários meses e os moradores, desesperados, recorrem aos motoqueiros, "kupapatas", para conseguir um bidão de 25 litros cujo preço disparou em muitos pontos de 50 para 100 kz.