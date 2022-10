Apresentado aos olhos da opinião pública nacional e internacional como o maior empreendimento de impacto social do Executivo no combate à seca e à fome no Sul do País, canal do Cafu está longe de corresponder às expectativas. Seis meses depois da sua inauguração pelo Presidente da República, com uma enorme cobertura mediática, as debilidades e insuficiências do canal começaram a vir à superfície. Contactada por este jornal, a Secretaria de Estado para as Águas não foi a tempo de responder ao questionário do NJ.

À entrada de Xangongo, sede do município da Ombadja, debaixo da ponte sobre o rio Cunene, a água corre solta em direcção ao Norte da Namíbia. O majestoso rio, que nasce no planalto central de Angola, serve de fronteira natural com o país vizinho, para depois abraçar o mar e perder-se nas profundezas do Atlântico.

Por esta altura do ano, o caudal do Cunene está baixo devido à falta de chuvas que se fazem sentir nesse município de 301 mil habitantes (dados do censo populacional de 2014), e com uma extensão territorial de 12.264 quilómetros quadrados. Segundo dados disponíveis, antes da inauguração do canal, o município possuía 56 furos de captação de água, mas que, na sua maioria, se encontravam avariados. A povoação do Cafu, no município de Ombadja, emprestou o seu nome ao canal que percorre uma distância de 160 quilómetros.

Com uma população de bovinos e caprinos estimada em vários milhares de cabeças, o município de Ombadja é potencialmente rico em pecuária, daí que o canal do Cafu alimentou muitas esperanças entre os criadores de gado e não só.

O canal foi, segundo dados oficiais, projectado para beneficiar 235 mil pessoas, 250 mil cabeças de gado, assim como uma área aproximada de cinco mil hectares para a prática da agricultura irrigada.

