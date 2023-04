O Movimento dos Estudantes Angolanos (MEA) reagendou para o este sábado, 22, uma marcha pacífica de protesto para exigir do Governo a resolução das reivindicações dos professores das universidades públicas que há dois mês estão em greve.

A marcha surge uma semana depois de as autoridades terem impedido a sua realização, no dia 15, devido à realização de outra manifestação promovida pelo braço juvenil do MPLA, a JMPLA.

Segundo o MEA, esta marcha vai servir para protestar contra a decisão do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação (MESCTI) de anular matrículas de mais de 5.000 estudantes do 1.º ano em 12 instituições privadas, devido à não realização de exames de admissão.

O MEA acusa o Governo de não estar interessado em resolver o problema dos professores universitários e de não pugnar pela qualidade de ensino no País.

Segundo o Movimento dos Estudantes Angolano, não se percebe como é que o Governo atende outros sectores e não as reivindicações dos docentes universitários.

Em função deste desinteresse, segundo o MEA, os estudantes vão sair às ruas este sábado, após verem frustrada a intenção da marcha pacífica no passado sábado, devido à realização da JMPLA.

Conforme o MEA, os estudantes querem que seja resolvida o mais urgente possível esse impasse, e dizem-se preocupados com as ameaças de morte que o presidente do Sindicato de Professores do Ensino Superior de Angola (SINPES), Eduardo Peres Alberto, sofreu este mês.

Entretanto, o Movimento dos Estudantes Angolanos salienta que a marcha dos estudantes não visa somente solidarizam-se com os professores, mas também chamar a atenção do MESCTI sobre a anulação dos cursos do 1.º ano em 12 instituições de ensino.

"Mais de 5.000 estudantes das instituições privadas viram as suas matrículas anuladas por ganância das instituições e falha do próprio ministério", disse ao Novo Jornal Francisco Teixeira, presidente do MEA.

Segundo o MEA, as universidades falharam pelo facto de saberem que não se pode admitir estudantes sem a realização de testes, mas o MESCTI pecou pelo facto de não ter fiscalizado logo no primeiro mês.

De recordar que a greve dos professores do ensino superior público já dura há dois meses e não tem fim à vista.