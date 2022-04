"Está difícil, camaradas. Está difícil..." Este foi o desabafo de uma alta figura da estrutura provincial do MPLA na capital do País, no momento em que cruzava com um pequeno grupo de jornalistas há umas semanas. Nesse encontro breve, mas bastante esclarecedor, a alta figura partidária (por sinal também alta em termos de estatura física) falava do sentimento de desmotivação, dificuldades de mobilização, lutas de egos, forças de bloqueio e resistência interna, também falta de dinheiros. Os discursos triunfalistas começam a sair de cena, e hoje exige-se cada vez mais conteúdos realistas. Temos hoje eleitores mais exigentes e com maior sentido crítico, temos novas dinâmicas comunicacionais e geracionais. Já aqui disse que o MPLA e a UNITA andam numa espécie de disputa do tipo "o meu comício tem mais pessoas que o teu". São os tais actos de massas que funcionam como verdadeiras demonstrações de força. Muito pobres em termos de conteúdos, de ideias, de programas ou estratégias, destacando-se mais pelo populismo, ataques aos adversários, discursos de ódio e de marcação de posição de poder.