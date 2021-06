Jaime Cuandala Mendes da Costa, de 35 anos, ex-administrador municipal da Quela, Malanje, para a área Técnica, foi detido pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) em cumprimento de um mandado de detenção no âmbito de um processo de corrupção relacionado com fraudes financeiros e fiscais.

De acordo com declarações ao Novo Jornal do director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-geral superintendente de investigação criminal Manuel Halaiwa, o ex-administrador da Quela foi ouvido na manhã desta terça-feira, 08, pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-geral.

Jaime Costa foi conduzido para a cadeia da comarca de Viana, onde vai aguardar o julgamento, depois de lhe ter sido aplicada como medida de coacção a prisão preventiva.

Ao Novo Jornal, Manuel Halaiwa disse que o departamento de Combate às Fraudes Financeiras e Fiscais do SIC-geral deteve, na sexta-feira, 04, no município do Kilamba Kiaxi, em Luanda, o ex-administrador da Quela em cumprimento de um mandado de detenção.

"A detenção ocorreu no âmbito do processo-crime n°4071/2020, devido aos crimes de que o arguido está a ser acusados", disse.

O responsável adiantou ainda que a detenção é resultado de investigações levadas a cabo, "por existência de fortes indícios sobre o suposto desvio de 19 mil litros de combustível (gasóleo), que terão sido utilizados em benefício próprio aquando do exercício das funções de administrador adjunto".