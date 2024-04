O Executivo, através da Agência Nacional dos Transportes Terrestres, pediu às associações de taxistas que apresentem, até ao próximo dia 20, propostas para futuros preços da corrida que o Governo irá oficializar depois do dia 30 deste mês de Abril.

As associações dos profissionais deste sector, como o Novo Jornal noticiou aqui, já anunciaram que, sejam quais forem as condições, os preços da corrida não serão superiores ao preço do litro de gasolina.

Mas isso não evita aquilo que pode ser um sério problema, porque num dos cenários com que os profissionais têm pela frente, o preço da gasolina é de 800 kz por litro, embora se rate apenas de um cenário e não de uma qualquer decisão já tomada.

No primeiro cenário, a Agência Nacional dos Transportes Terrestres, órgão do Ministério dos Transportes, pede às associações que façam uma avaliação do preço da corrida a 300 kwanzas o litro da gasolina.

No segundo, a 350 kz/l, no terceiro a 400 kz... chegando ao oitavo cenário, visto como mero exercício, a 800 kz por litro da gasolina, sem que em nenhum dos casos sejam estabelecidas datas.

Todavia, algumas associações não compreendem porque razão o Executivo lhes pede para apresentarem propostas neste cenário, uma vez que ainda não há previsão, por enquanto, de uma eventual alteração.

Mas garantem que farão chegar ao Governo, tal como solicitado agora, as propostas nestes cenários.

Ao Novo Jornal, as associações não revelaram exactamente qual será a proposta certa a ser levada, mas sabe-se já de antemão que não vai ultrapassar aos 300 kz, que é o preço actual do litro da gasolina, conforme a garantia da Associação Nacional dos Taxistas de Angola (ANATA).

As associações de táxis afirmam que, em função da garantia do Governo, o litro da gasolina não sofrerá alteração depois deste mês, na sua proposta o preço do táxi terá uma subida ligeira que não afectará as famílias.

No encontro que decorreu esta terça-feira,09, os responsáveis da Agência Nacional dos Transportes Terrestres, disseram às associações de taxistas que não estão em silêncio e que apenas estão a trabalhar no sentido de encontrarem as melhores soluções para se achar o novo tarifário para os preços dos transportes.

No encontro ficou também a promessa, da parte do Governo, de que não haverá, após a reterada da subvenção dos cartões de combustíveis, um aumento do preço da gasolina.

As associações dizem que trabalham para o futuro preço não venha a prejudicar a população nem os proprietários dos "azuis e brancos".