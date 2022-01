GPL não conseguiu criar condições para a entrada em vigor do plano de municipalização dos serviços de limpeza e saneamento. O atraso, que não foi ainda justificado, obrigou o elenco de Ana Paula Carvalho a «esticar» para mais três meses os contratos com as actuais empresas, numa altura em que o OGE corrente prevê mais de 73 mil milhões Kz para limpeza e saneamento de Luanda.

Ao contrário do que previa um despacho de Junho de 2021, que estabelecia Janeiro deste ano como o período para a limpeza e o saneamento passarem para a alçada dos municípios, estes serviços continuarão por mais três meses a ser responsabilidade do Governo Provincial de Luanda (GPL). O elenco de Ana Paula Carvalho, apurou o Novo Jornal, deve estender para até Março os vínculos com as operadoras, embora o término devesse ocorrer em Dezembro último.

O esticar dos prazos, de acordo com fontes do NJ, deve-se ao facto de o GPL não ter ainda concluído o processo de criação das condições técnicas para a municipalização dos serviços de limpeza, os quais passariam a ser assegurados pela Comissão Administrativa da Cidade de Luanda e pelas administrações municipais a partir do primeiro dia deste ano. O GPL perspectivava que, já no início de 2022, cada município tivesse um orçamento para realizar concurso público para a contratação de uma operadora com vista ao funcionamento do sistema de limpeza pública e a gestão de resíduos sólidos.

"Estão a ser produzidas as peças do concurso público e da transferência de competências para os municípios, por isso, o GPL entendeu fazer uma adenda de mais três meses ao contrato", detalha uma fonte ligada ao processo.

Em Junho do ano passado, através de um despacho, a então governadora de Luanda, Joana Lina, determinou, tendo em atenção a municipalização do sistema de limpeza pública e a gestão dos resíduos sólidos, que a Comissão Administrativa da Cidade de Luanda e as administrações municipais, enquanto unidades orçamentais, iniciassem os procedimentos e trabalhos técnicos necessários para a elaboração e consolidação da proposta orçamental preliminar do município, trabalho que deveria estar concluído até 31 de Julho. A proposta seria depois remetida ao órgão central responsável pelo Orçamento Geral do Estado até 31 de Agosto de cada ano.

