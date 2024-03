Centenas de moradores do bairro "Quizanga", na zona da escola da "FESA", no distrito urbano do Cazenga popular, município do Cazenga, saíram esta sexta-feira,15, em manifestação de protesto, por falta de uma moto-bomba para a sucção das águas da chuva que inundam o bairro há anos sempre que chove, e impediram, por largas horas, a circulação automóvel na 5.ª Avenida.

Os moradores, ouvidos pelo Novo Jornal, querem apenas que a administração municipal do Cazenga arranje uma solução para o escoamento das águas paradas, que há mais de 20 anos têm inundado o bairro sempre que chove.

O problema das inundações do bairro "Quizanga", na zona da escola da "FESA", surgiu devido às obras de reabilitação da 5.ª Avenida, no Cazenga, feitas no princípio do ano de 2000, quando o tapete asfáltico passou a ter maior altura do que o bairro, o que tem provocado inundações.

Sempre que chove, as águas tomam de "assalto" as residências e muitos moradores têm abandonado o bairro por falta de alternativa.

O Novo Jornal constatou no local que as águas chegam a atingir um metro de altura, uma situação que tem deixado os moradores inquietos há anos.

A administração municipal do Cazenga tem há anos conhecimento da situação, mas os moradores dizem que nada tem feito para resolver o problema.

Por isso, esta sexta-feira,15, decidiram manifestar-se nas ruas e escolheram a 5.ª Avenida como o "centro" do protesto.

As mulheres foram protestar em frente à administração do Cazenga, enquanto os homens e jovens realizaram a manifestação na 5.ª Avenida, impedindo a circulação nos dois sentidos por largas horas.

Os munícipes queimaram pneus e impediram a circulação de viaturas e motorizadas, facto que levou a Polícia Nacional e os bombeiros a tomarem conta da situação. O Novo Jornal apurou que não houve nenhuma detenção.

Sobre o assunto, o Novo Jornal tentou sem sucesso ouvir a administradora Nádia Neto.