A falta de higienização dos contentores espalhados pela cidade de Luanda tem preocupado os cidadãos. Muitos estão sujos, com cheiro nauseabundo, demonstrando que a Empresa de Limpeza e Saneamento de Luanda (ELISAL) não os tem lavado nem limpado os locais onde estão instalados, constatou o Novo Jornal. A imundice dos contentores é um risco para a saúde das populações e quem o afirma é o especialista em saúde pública, Jeremias Agostinho.

A ELISAL nega deixar sujos os contentores e assegura que tem feito a higienização de todos os que estão espalhados pelos sete municípios da província de Luanda. Mas a higienização é feita apenas uma vez por mês, diz Nelson Campos, director de gabinete de comunicação institucional e imprensa da empresa, que assegura igualmente que as equipas limpam os locais ao redor dos contentores.

A população discorda do responsável da ELISAL e muitos são os populares que afirmam que tal não pode ser verdade, visto que contentores cheiram mal, mesmo quando estão vazios, e estão sempre sujos.

O especialista em saúde pública, Jeremias Agostinho, diz que o facto de os contentores estarem sempre imundos representa o risco de contração de doenças por parte das pessoas, assegurando que a não recolha permanente do lixo e a respectiva lavagem dos contentores constitui perigo para a saúde pública.

Ao Novo Jornal, muitos cidadãos mostram-se preocupados pelo facto de verem sempre os contendores sujos. Outros garantem que não há mesmo higienização e que apenas vêem a ELISAL a somente recolher os resíduos.

Esta quarta-feira, 30, o Novo Jornal efectou uma ronda por vários locais onde há contentores de lixo na cidade de Luanda e viu muitos sujos e malcheirosos (quase todos).

Indagadas as pessoas, estas responderam ser vergonhoso o estado dos contentores de lixo em muitos locais da cidade de Luanda.

Uma anciã, na Vila Alice, contou ter escrito ao Governo Provincial de Luanda (GPL) para que trocasse os contentores da rua onde vive, por estes estarem sempre sujos.

"Mandei trocar no ano passado os dois contentores que ficam próximos da minha casa por estarem porcos. Era um perigo para as nossas domésticas que deitam lá o lixo lá", contou a anciã, que o Novo Jornal encontrou na Rua do Pau da Cobra.

Alberto Domingos, outro munícipe, disse não fazer sentido os contentores estarem sempre sujos, visto que podem ser lavados e desinfectados semanalmente.

Domingas Margarido, residente no bairro do São Paulo, disse que viu recentemente os contentores da sua zona, que há muitos anos se encontravam velhos e sujos, substituídos por novos.

"Até estranhei ao ver os contentores novos. Era vergonhoso ver aqueles contentores todos sujos, mas acredito que os sujos foram postos noutros locais", desabafou.

Na zona do Rangel e do Cazenga, por exemplo, vários são os contendores imundos ao longo da Avenida Hoji-ya-Henda.

Cenário idêntico foi verificado pelo Novo Jornal ao longo da Avenida Deolinda Rodrigues e na zona da Tourada.

Na zona da Ilha de Luanda, postal turístico da capital, há vários contentores imundos, como constatou o Novo Jornal durante a ronda, que serviu igualmente para comprovar que o extenso areal está sujo e com sacos, garrafas de plástico e de vidro espalhados junto à beira-mar. Um cenário que dificilmente captará turistas.

O mestre em saúde pública, Jeremias Agostinho, disse ao Novo Jornal que a falta de higienização dos contentores constitui um risco para a saúde das pessoas e dos animais.

"O contentor sujo e aberto constitui desenvolvimento dos vectores que levam ao crescimento dos mosquitos que causam doenças como malária, dengue e outras", explica.

Segundo Jeremias Agostinho, os contentores do lixo devem ser lavados e higienizados com regularidade.

"Em Luanda, quem habitualmente deita o lixo fora são as crianças. E as crianças apoiam-se nos contentores para deitarem o lixo, daí um dos perigos", refere o especialista.

Jeremias Agostinho prosseguiu, afirmando que os contentores também devem ficar sempre tapados e não abertos como temos visto com frequência em muitos locais.

Conforme este mestre em saúde pública, quem tiver contacto com um contentor sujo, seja ele homem ou animal, acaba por levar a doença para casa e para a família.

"Não devemos esquecer que 70 por cento das doenças mortíferas do nosso País são causadas pelo défice que temos no tratamento da água e do lixo", afirmou, assegurando que há um risco de saúde quando um contentor está sujo.

Sobre o assunto, o Novo Jornal contactou a Empresa de Limpeza e Saneamento de Luanda (ELISAL), responsável pela recolha dos contentores e do lixo em sete municípios da província de Luanda, com excepção dos municípios de Viana e Belas, que garante que têm feito a higienização dos recipientes do lixo mensalmente.

Nelson Campos, director de gabinete de comunicação institucional e imprensa da ELISAL, disse ao Novo Jornal que a ELISAL tem lavado mensalmente todos os contentores e que até há alguns que são lavados antes dos 30 dias, quando ficam muito sujos.

"Temos feitos a higienização dos contentores todos os meses", afirmou este responsável de comunicação, atestando que quem suja os contentores são maioritariamente as crianças que vão depositar o lixo.

"As pessoas hoje já não têm o cuidado de deitar o lixo dentro dos contentores. Uns atiram líquidos e óleos à distância e não dentro dos contentores", assegura, Nelson Campos.

Para Nelson Campos, as pessoas é que não têm cuidado.

"O que falta nas pessoas é a cultura da educação, diz, salientando que não há necessidade de os contentores estarem sujo no seu exterior.

Quanto à limpeza do areal da praia da Ilha de Luanda, segundo Nelson Campos, é da responsabilidade da ELISAL e garante que as equipas também têm feito a limpeza regularmente.