Os preços dos principais produtos que constituem a cesta básica estão a registar baixa relativa. O Novo Jornal apurou que também caiu a procura de bens essenciais devido à escassez de liquidez dos consumidores por esta altura do ano.

Da ronda que este semanário efectuou nos últimos dias, nos diferentes mercados de Luanda, constatou-se que, a título alternativo, vendedores há que preferem comercializar produtos a preços inferiores aos anteriormente praticados, de forma a vender mais e amealhar menos, mas comercializar sempre.

Ainda assim, verificou-se que a actual bolsa dos consumidores se apresenta menos abastada em relação aos meses de Dezembro e Janeiro, porquanto a massa monetária disponível para as aquisições igualmente reduziu significativamente.

A comprovar isso, nas diferentes superfícies comerciais da capital angolana, especialmente nos supermercados, regista-se fraca frequência de compradores, onde os preços praticados baixaram, segundo clientes contactados por este semanário.

Exemplo disso, no supermercado Kero, localizado na Avenida dos Combatentes, o quilograma de arroz é vendido a 599 kwanzas e o litro de óleo vegetal custa 720 kwanzas, contra os anteriores 700 Kz para o arroz e 990 Kz para o óleo. No supermercado Jumbo, o quilo de açúcar está fixado em 510 kwanzas ao invés dos 712 Kz antes do Natal, enquanto o arroz é vendido a 740 Kz o quilo e o litro de óleo a 600 Kz.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/