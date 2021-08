Um jovem, de 34 anos, professor, filho da vice-governadora de Benguela para a esfera política e social, Deolinda Valiangula, foi assassinado à facada na via pública, na pedonal do Luhongo, município da Catumbela, província de Benguela.

O Serviço de Investigação Criminal está no terreno "desde as primeiras horas da madrugada de segunda-feira, 01, data em que foi encontrado o cadáver do homem estendido no chão com sinais de extrema violência, para que até ao próximo fim-de-semana o crime esteja esclarecido".

O filho da governante do MPLA foi sepultado na manhã desta quinta-feira,05, no cemitério da Camunda, município de Benguela, avançou ao Novo Jornal o porta-voz do SIC Benguela, Victorino Kotingo.

"A vítima vivia na centralidade do Luhongo, arredores da zona em que foi encontrado o seu corpo com golpes de faca nas regiões da clavícula do tórax, abdómen e membros superiores", explicou.

Victorino Kotingo fez saber ainda ao Novo Jornalque a autoria do assassinato continua desconhecida.

"Em breve, ou seja, antes de terminar esta semana, vamos esclarecer este crime, apesar de ainda desconhecermos a sua autoria ", garantiu.

Segundo apurou o Novo Jornal junto das autoridades, este é o terceiro homicídio registado num período de um mês no município da Catumbela, quase todos com o mesmo modus operandi.