A Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola (ANATA), que congrega o maior número de taxistas, e a Associação dos Motoqueiros e Transportadores de Angola (AMOTRANG) que apelam à calma e ponderação dos seus associados depois que o Executivo vai pôr fim a subvenção do combustível.

Ao Novo Jornal, a ANATA disse que foi apanhada de surpresa, enquanto a AMOTRANG diz que já previa a retirada da subvenção, pois considera que os verdadeiros moto-taxistas não retiraram qualquer benefício desta subvenção e que a sua retirada não irá atrapalhar a actividade dos motoqueiros que até já se tinham auto-regulado.

A ANATA defende o aumento da tarifa do táxi depois do dia 30 de Abril, e diz que os "azuis e brancos" não vão continuar a praticar o mesmo preço (de 150 kwanza).

"Nos surpreendeu essa medida. Não concordamos, pese embora o facto de conhecermos as reformas económicas que o Governo tem feito na perspectiva do crescimento da economia do País. Nós, os taxistas, temos de nos ajustar à realidade", explicou Francisco Paciente, presidente da ANATA.

Segundo a ANATA, será necessária a alteração do preço da corrida do táxi, para que estes profissionais possam manter a actividade funcional.

" Não consigo precisar quanto será o aumento, porque quem regula é o Estado, mas haverá seguramente uma subida, mas vamos lutar para encontrarmos uma tarifa que facilite os taxistas e a população", contou.

Conforme Francisco Paciente, é preciso que os taxistas mantenham a calma nessa altura e descarta manifestações, pelo menos para já.

"Não podemos perder a calma, porque se nos precipitarmos poderemos praticar acções que podem não ajudar", disse, acrescentando que tem a certeza que o Executivo irá chamar as associações para o reajuste do preço.

Já a AMOTRANG, assegura que esperava há meses pela retirada da subvenção porque em nada ajudava os motoqueiros, devido às irregularidades no carregamento dos cartões da subvenção.

Bento Rafael, responsável da AMOTRANG, disse ao Novo Jornal que não havia da parte dos bancos regularidade no carregamento e existiam muitas incompreensões.

"Infelizmente os motoqueiros tiveram de se reinventar e auto-regular-se em aumentar o preço da corrida em concordância com o passageiro. Porque, na verdade, quem beneficiava com a subvenção eram pessoas que não pertencem à classe", disse.

Segundo a AMOTRANG, não há razões para os moto-taxistas realizarem manifestação porque no dia-a-dia essa actividade é auto-regulada pelos próprios motoqueiros, em concordância com os passageiros antes da viagem.

Entretanto, a AMOTRANG defende que o dinheiro que o Governo colocava à disposição da subvenção, agora sirva para melhorar a actividade dos moto-taxistas em Angola.

Bento Rafael também apela à calma e ponderação dos moto-taxistas, defendendo que não devem partiir para uma eventual manifestação de protesto contra a retirada da subvenção.

O Governo vai deixar de subsidiar a gasolina aos taxistas. A partir de 30 de Abril, o plafond dos cartões de subsídio à gasolina será removido.

A informação consta de um despacho presidencial consultado pelo Novo Jornal em que é revogado o diploma de 1 de Junho de 2023, que aprovava a atribuição do subsídio à gasolina para produção agrícola, pesqueira, e para o transporte intermunicipal, inter-urbano e urbano de passageiros.

Deliberava o documento assinado em Junho do ano passado por João Lourenço que o subsídio à gasolina para a produção agrícola e pesqueira se aplicava às actividades agro-pastoris familiares, piscatórias artesanais, que dependem da utilização de máquinas, equipamentos e veículos ligeiros, com dispêndio de gasolina, no território nacional.

Gozavam, igualmente do direito ao subsídio ao preço da gasolina os agentes económicos prestadores do serviço de transporte urbano colectivo de passageiros com veículos ligeiros, pesados e motociclos, em todo o território nacional, nas rotas intermunicipais, urbanas e interurbanas.

"A atribuição do subsídio à gasolina ocorre pela assumpção por parte do Estado do custo do incremento do seu preço, por via de um desconto em cartões de consumo de gasolina disponibilizados por cada empresa provedora, dotados de mecanismos de controlo dos beneficiários pela matrícula, número de registo, licença da embarcação, equipamento ou veículo, com reconciliação mensal do valor consumido, através da constituição de contas correntes entre o Tesouro Nacional e as empresas provedoras", determinava o despacho agora revogado pelo Chefe de Estado.

De recordar que o Governo deixou de subsidiar a gasolina a 2 de Junho de 2023. A gasolina passou então a custar 300 kwanzas por litro.

Na altura, o então ministro de Estado e da Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, lembrou que os gastos do Estado com os subsídios aos combustíveis foram, em 2022, na ordem dos 3,8 mil milhões USD, quase 2 biliões de kwanzas.

O Estado subvencionava parcialmente os preços das corridas de transporte público intermunicipais, inter-urbanos e urbanos, através da atribuição de um subsídio à classe dos taxistas e moto-taxistas em todo o território nacional, correspondente ao incremento do custo mensal com a gasolina. Era suposto esse subsídio ser gradualmente reduzido em cada ano até 2025.

Este subsídio foi atribuído por meio de um desconto no preço da gasolina em cada abastecimento efectuado, com recurso a cartões de consumo de gasolina para o efeito, emitidos a favor dos profissionais licenciados e devidamente cadastrados.

