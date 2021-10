"Ensaio sobre a Cegueira" é um romance do escritor português José Saramago, publicado em 1995 e traduzido para diversas línguas. Tornou-se num dos mais famosos e renomados do autor, juntamente com "Memorial do Convento" e "O Evangelho Segundo Jesus Cristo", e fora, sem dúvida, um dos principais motivos para a escolha dele para o Prémio Nobel da Literatura em 1998.