Funcionários da TURA exigem pagamento de três anos de salários em atraso e lamentam o silêncio do tribunal na resolução do assunto

Mais de 300 trabalhadores da empresa de Transportes Urbanos Rodoviários de Angola (TURA) estão há 40 meses sem receberem os seus ordenados. O caso está entregue ao tribunal que em Maio último agendou a primeira sessão de julgamento, mas a direcção da empresa não compareceu e nem justificou as razões. Em 2019, a empresa justificava os atrasos nos salários com a falta de pagamento de subsídios por parte do Estado. Agora, remete-se ao silêncio.