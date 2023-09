Em Fevereiro deste ano, as conclusões da primeira reunião de 2023 do Conselho de Ministros viriam a ganhar notória mediatização, com o anúncio de um pacote de incentivos aos funcionários públicos que labutam em zonas de difícil acesso, visto como resposta do Executivo a uma antiga causa sindical, que tinha o SINPROF (Sindicato Nacional dos Professores) à cabeça. Na ocasião, a titular da pasta da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Rodrigues Dias, afirmara que os incentivos acabados de aprovar entrariam em vigor no decurso de 2023. Oito meses volvidos do anúncio do programa, e com as famílias a depararem-se com condições socioeconómicas adversas, os funcionários públicos que labutam em zonas recônditas do País não viram ainda os subsídios reflectidos nas suas contas bancárias. O Ministério das Finanças (MINFIN), que integra um grupo de trabalho ministerial que tem o dossiê sobre a mesa, garante que os acertos para a entrada em vigor do programa estão na recta final.

Paulo e Sebastião são dois funcionários públicos, inseridos neste ano no SIGFE (Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado), depois de terem sido bem-sucedidos no concurso público de ingresso no Governo Provincial de Luanda (GPL). Os dois jovens, licenciados e admitidos como Técnicos de Terceira, foram colocados na Administração de Icolo e Bengo.

Por ironia do destino, o acesso à função pública de Paulo e Sebastião aconteceu numa altura em que o Executivo acabava de anunciar um pacote de incentivos para os funcionários públicos que labutam em zonas de difícil acesso, o que foi visto pelos dois jovens como "a cereja em cima do bolo", pois, pelas condições adversas do local de trabalho, aspiram reunir os critérios para beneficiar dos referidos subsídios.

