Governo anuncia reforço da rota internacional Luanda/Lisboa e retorno da rota Luanda/Porto, assim como mais dois voos semanais entre Cabinda e Luanda - TAAG ainda não tem previsões

O ministro dos Transportes anunciou o reforço das viagens internacionais entre Luanda e Lisboa e o regresso das viagens entre Luanda e o Porto. Na grelha de voos domésticos, segundo Ricardo de Abreu, a rota Cabinda/Luanda vai também ser reforçada com mais dois voos semanais. A TAAG, contactada pelo Novo Jornal, garantiu "que está a trabalhar no processo", mas ainda não tem previsões sobre as datas em que vai ser colocada em prática a intenção do Governo.