O Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, criou uma comissão técnica, por iniciativa presidencial, para trabalhar na proposta de alteração da revisão da Lei Geral do Trabalho (LGT). A apresentação da proposta será feita em Dezembro próximo e a revisão acontece em 2022.

A Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres de Angola (CGSILA) e a União Nacional dos Trabalhadores Angolanos-Confederação Sindical (UNTA-CS), únicas centrais sindicais do País, estão há anos a defender uma alteração.

A nova Lei Geral do Trabalho está em vigor desde julho de 2015 e, segundo os sindicatos, não favorece em muitos artigos a classe dos trabalhadores.

O secretário de Estado para o Trabalho e Segurança Social, Pedro Filipe, que lidera o grupo técnico, disse aos jornalistas que a LGT vai ser revista na próxima legislatura.

Segundo o secretário de Estado, nesta altura, está uma equipa técnica, criada pelo Presidente da República, a estudar as propostas apresentadas por sindicatos e parceiros sociais.

O governante justificou a necessidade da alteração da Lei pelo facto de ser uma reivindicação antiga dos sindicatos e parceiros sociais, que almejam a mudança de situações como a da precariedade, a da indemnização em casos de despedimento, a questão das férias, entre outros pontos.

Segundo o secretário de Estado, o grupo criado "trabalha em espírito de concórdia e patriotismo".

A Lei Geral do Trabalho em vigor foi desde o princípio tida como "injusta" por sindicalistas que defendem ser proteccionista do empregador.

Recentemente, o presidente da Associação de Juristas do Direito do Trabalho de Angola (Jutra), Yannick Aragão, defendeu a revisão da Lei para reparar os princípios que tornaram precária a relação jurídico-laboral.

Em declarações à Angop, no mês de Maio, o jurista disse que a actual Lei Geral do Trabalho, que vigora desde 2015, apresenta muitos recuos em matéria de estabilidade do emprego e é prejudicial ao trabalhador.

José Laurindo, Maria Francisco e Filomena Soares, que concorrem ao cargo de secretário-geral da União Nacional dos Trabalhadores Angolanos-Confederação Sindical (UNTA-CS), que vai realizar a 13 e 14 do mês em curso o seu VI Congresso Ordinário, defendem nos seus programas a urgente alteração da LGT.

Manuel Viage, o actual secretário-geral da UNTA-CS, realça que apenas assim ficará ultrapassada a barreira que opõe a UNTA-CS e o Governo neste quesito.