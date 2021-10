Relatórios de execução do I e II trimestres do OGE 2021 apontam que o Governo executou apenas um terço dos projectos ligados à Educação e Saúde, dois dos sectores com mais debilidades no País.

Entre Janeiro e Junho deste ano, o Governo executou menos de metade dos projectos ligados à Saúde e Educação previstos no Orçamento Geral do Estado em exercício, indicam os relatórios preliminares de execução do I e II trimestres do OGE 2021, consultados pelo Novo Jornal a partir do site do Ministério das Finanças (MINFIN).

Cálculos deste semanário, com base nos dois documentos, mostram que, no global, nas despesas por função em que são esboçadas as acções do Executivo nos diferentes sectores como Saúde, Educação, Protecção Social e Defesa, para a Educação foram autorizadas verbas de pouco mais de mil milhões de kwanzas e executadas apenas despesas avaliadas em mais de 314 milhões Kz, correspondentes a 30% da verba realizada. Desse valor da despesa realizada, 155,3 milhões Kz foram gastos no primeiro trimestre, ao passo que os outros 159 milhões, no segundo trimestre. Na verdade, para as despesas com a Educação, o OGE de 2021 previa cabimentar uma verba de três mil milhões Kz.

Já para a Saúde, embora o OGE aponte para uma verba de pouco mais de três mil milhões Kz, o relatório de execução trimestral do OGE indica que, nos primeiros seis meses do ano, foi autorizada, para este sector, uma despesa na ordem dos 866 milhões Kz, cuja execução foi de cerca de 198 milhões no primeiro trimestre entre Janeiro e Março e mais de 165 milhões Kz no segundo trimestre. No total, para os dois trimestres, foram gastos mais de 363 milhões, que correspondem a 40% do valor autorizado para as despesas, em que se destacam a construção, a reabilitação e o apetrechamento de hospitais.

O NJ tentou o contacto com os ministérios da Educação e da Saúde para obter esclarecimentos sobre as razões da baixa execução nos projectos, mas não obteve resposta.

